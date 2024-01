Mercato : l’OL vraiment prêt à tenter le coup Benzema ?

En délicatesse en Arabie Saoudite, Karim Benzema pourrait quitter Al-Ittihad. L’OL qui a toujours eu le rêve de rapatrier l’enfant du club aurait tenté une approche. Toutefois, le salaire de l’attaquant reste un vrai frein.

Le rêve de Jean-Michel Aulas va-t-il finalement se réaliser sous John Textor ? Le dossier n’en est qu’à ses balbutiements et n’aboutira peut-être jamais. Cependant, comme son prédécesseur, le propriétaire américain caresse la douce ambition de faire revenir Karim Benzema à la maison. C'est ce qui ressort des informations de Fabrizio Romano, journaliste italien spécialisé dans le mercato, et RMC Sport ce lundi. L'OL pousserait pour que l'attaquant français retrouve son club formateur, quinze ans après son départ vers le Real Madrid. Alors rêve vraiment réalisable ou simple utopie ?

Un salaire qui pose question

En Arabie Saoudite depuis maintenant six mois, Karim Benzema a vécu des dernières semaines compliquées. Avec son club, l'attaquant a marqué 12 fois en 20 rencontres, preuve qu'il n'a rien perdu de ses talents de buteur. Seulement, un retard à la reprise de l'entraînement après s’être retrouvé bloqué par le cyclone Belal à l’île Maurice d'après son entourage a quelque peu crispé les relations. Il n'en fallait pas plus pour revoir la rumeur OL faire son apparition. Toutefois, il semblerait que cette fois, le club lyonnais soit vraiment passé à l'action, par l'intermédiaire de son propriétaire, en prenant contact avec le joueur. Mais, il reste un obstacle de taille, en plus d'avoir vu l'Arabie Saoudite placer Benzema comme l'une des têtes de gondole de son championnat, et pas des moindres. La question du salaire alors que l'OL a toujours sa masse salariale encadrée par la DNCG et que Benzema touche un revenu XXL dans le Golfe.