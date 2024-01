Prêté par l’OL, Patouillet s’illustre avec Sochaux en coupe

A son avantage depuis son arrivée à Sochaux, Mathieu Patouillet a renforcé sa cote dimanche en 16es de finale de Coupe de France. Le gardien s’est illustré lors de la séance des tirs au but contre Reims.

Elu meilleur joueur du club pour le mois de décembre, Mathieu Patouillet ne risque pas de voir sa cote baisser en Franche-Comté dans les jours qui arrivent. Prêté par l’OL en fin de mercato, le jeune gardien de 19 ans s’est depuis imposé dans le but de Sochaux, au point d’avoir la reconnaissance de ses nouveaux supporters. Ces derniers n’ont pas manqué de tomber dans l’ivresse dimanche soir quand le portier s’est étiré pour repousser l’ultime tir au but rémois dans une séance insoutenable pour Bonal (2-2, 5 tab 4). En repoussant la tentative de Joseph Okumu, Mathieu Patouillet a envoyé Sochaux en 8es de finale de Coupe de France. Inespéré pour un club au bord du dépôt de bilan il y a encore six mois et qui va recevoir Rennes dans un peu plus de deux semaines.

S’il a dû s’incliner à deux reprises face à Agbadou (6e, 82e), le vainqueur de la Coupe Gambardella 2022 avec l’OL reste le héros de cette soirée sochalienne et s’est attiré les compliments de ses coéquipiers dont Dimitri Liénard, nouveau venu dans le Doubs et qui avait raté sa tentative. "Mes équipiers ont accompli le travail et Mathieu Patouillet a eu la bonne idée de réaliser une sacrée parade pour nous qualifier." Quand pour certains comme Sekou Lega, les prêts n’ont pas été une réussite, Mathieu Patouillet confirme en National et en Coupe de France tout le bien que l’on pense de lui entre Rhône et Saône.