Une semaine après avoir déroulé contre Montpellier en Coupe de France, l’OL a eu plus de mal en championnat. Malgré l’agressivité adverse, les Fenottes ont assuré l’essentiel avec ce succès (1-2).

Affronter Montpellier n’est jamais simple et les années ont fait que ce choc des historiques s’est petit à petit transformé en rapport de force. Le club héraultais n’est plus celui qui tenait encore tête à l’OL et au PSG et le visage montré est avant tout celui d’un bloc compact et qui en impose dans l’agressivité. Les Fenottes en avaient fait les frais lors du match aller avec la blessure de Melchie Dumornay et les grosses frayeurs pour Damaris Egurrola et Sara Däbritz.

Dimanche, pour la manche retour, une semaine après la victoire en Coupe de France, l’OL a de nouveau été servi, mais a réussi à assurer l’essentiel avec une courte, mais précieuse victoire (1-2). "On savait qu’elles seraient revanchardes (après le match de Coupe). Elles avaient prévenu en annonçant qu’elles allient augmenter le curseur au niveau de l’agressivité et c’est ce qu’elles ont fait, a noté Sonia Bompastor après la rencontre sur la chaine du club. Ce n’est peut-être pas le meilleur match de notre saison, mais ce sont des matchs qu’il faut savoir gagner."

Les Fenottes n'ont pas réussi à tuer le match

Au sortir de la 13e journée de D1 féminine, l’OL continue son sans-faute dans ce championnat tout en ayant la satisfaction de ne pas être reparti de l’Hérault avec des blessées. En laissant Ellie Carpenter et Amel Majri sur le banc en début de match, Sonia Bompastor a même pu faire tourner avant de réajuster le tir en deuxième période.

Avec près de 65% de possession, mais un bloc montpelliérain très compact, l’entraîneure lyonnaise a cherché à apporter de la profondeur et du déséquilibre avec les entrées de Becho et Majri notamment. "En deuxième, on a eu la volonté de répondre à cette agressivité, pas forcément dans les duels, mais par le jeu en jouant très simple, en limitant le nombre de touches et en faisant circuler le ballon. On a essayé d’amener un peu plus de profondeur pour mettre en difficulté ce bloc alors qu’en première, on demandait trop dans les pieds."

Ça ne s’est pas traduit par des buts malheureusement et l’OL est resté sous la menace d’un coup du sort. Finalement, tout est bien qui finit bien.