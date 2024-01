Arrivé à Molenbeek jeudi, Mamadou Sarr a fait ses débuts avec le RWDM. Le défenseur prêté par l’OL a vécu aux premières loges la crise qui touche le club belge.

Il se souviendra très certainement toute sa vie de sa première titularisation chez les professionnels. Ce ne fut pas à l’OL, mais du côté du RWD Molenbeek. Ce ne fut pas non plus pour les meilleures raisons que Mamadou Sarr se remémorera cet épisode. Prêté jeudi dernier par le club lyonnais à son homologue belge, le défenseur central a à peine eu le temps de se mettre dans le bain qu’il a été propulsé dans le onze par Claudio Caçapa. Une vraie marque de confiance de l’ancien Lyonnais, d’autant plus que Molenbeek jouait une partie de sa saison dimanche contre le KAS Eupen. Un match de la peur qui n’est jamais arrivé à son terme.

Un match interrompu puis définitivement arrêté

Samedi, une vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux avec une rencontre houleuse entre les supporters du club de la banlieue de Bruxelles et les joueurs du RWDM. Promu en Jupiler Pro League cette saison, le club de John Textor bataille pour le maintien, ce qui parait logique. Mais c’est plus l’attitude des coéquipiers de Théo Defourny qui est dans le viseur de ses fans les plus virulents. Ayant d’abord promis de "régler ça sur un ring" suite à une remarque d’un des joueurs, les supporters de Molenbeek ont ensuite annoncé qu’ils "arrêteraient le match" si le visage montré ne leur plaisait pas.

Ce n’était pas que des paroles en l’air et à la 84e minute, Mamadou Sarr et ses partenaires ont dû rentrer aux vestiaires suite à des lancers de pétards alors que le score était de 1-0 pour les adversaires. Malgré un retour sur le terrain, le match n’est jamais allé à son terme avec de nouveaux objets pyrotechniques sur la pelouse. Dimanche, Molenbeek a certainement perdu plus que trois points.