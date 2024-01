OL - Mercato : Mamadou Sarr rejoint Molenbeek en prêt

Barré par la concurrence en défense centrale à l’OL, Mamadou Sarr va aller prendre de la bouteille en Belgique. Le jeune défenseur rejoint pour six mois le RWD Molenbeek.

Avec les suspensions de Jake O’Brien et Duje Caleta-Car, la finalisation du dossier aurait pu être retardée de quelques jours. Finalement, Mamadou Sarr ne sera pas du voyage à Limoges vendredi pour la rencontre de Coupe de France contre Bergerac. A seulement 18 ans, le défenseur va connaitre sa première expérience à l’étranger puisque l’OL vient de le prêter pour six mois au RWD Molenbeek. Après Florent Sanchez durant l’été dernier, c’est un deuxième joueur de l’Académie qui va temporairement poser ses valises dans la banlieue de Bruxelles. A Molenbeek, Sarr ne sera pas dépaysé avec la présence de nombreux anciens Lyonnais dont l’entraîneur principal Claudio Caçapa.

Ayant fait ses débuts en professionnels la saison dernière lors du dernier match au Parc OL contre le Stade de Reims, Mamadou Sarr n’a pas forcément réussi à tirer son épingle du jeu dans le marasme défensif lyonnais. Présent à de nombreuses reprises sur le banc (8), l’international U19 s’est contenté de sept minutes en Ligue 1 contre Toulouse le 10 décembre dernier et d’un quart d’heure contre Pontarlier pour la reprise début 2024. Il devra patienter encore six mois pour reporter le maillot de l’OL avec ce prêt sans option d’achat. Au sein du RWD Molenbeek, Mamadou Sarr compte en tout cas gagner en expérience afin de revenir plus déterminé que jamais à l’OL, son club formateur avec qui il a remporté la Coupe Gambardella en 2022.