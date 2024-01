Duje Caleta-Car au duel lors de Le Havre, avant son exclusion à la 90e minute – OL (Photo by LOU BENOIST / AFP)

Jake O'Brien a écopé d'un match de suspension ferme et d'un match avec sursis. Sanction moins clémente pour le Croate, suspendu pour deux rencontres.

Les deux défenseurs centraux ont marqué de leur empreinte le match contre Le Havre dimanche dernier. Mais pas dans le bon sens. Leurs tacles mal maîtrisés ont valu à l'Irlandais Jake O'Brien et au Croate Duje Caleta-Car un rouge direct. Ainsi qu'une convocation devant la commission de discipline de la LFP ce mercredi. Ils étaient accompagnés de Laurent Prud'homme, le directeur général de l'OL, et de Jean Sudres, responsable juridique sportif pour plaider leur cause.

Les deux joueurs risquaient forcément plus d'un match ferme de suspension, en raison de ce carton rouge direct. Dans un match dont l'arbitrage de Gaël Angoula a fait couler beaucoup d'encre, O'Brien a écopé d'un carton jaune dans un premier temps. Carton qui s'est transformé en rouge après intervention du VAR. L'Irlandais de 22 ans a finalement été sanctionné d'un match de suspension ferme et d'un autre avec sursis. Il manquera comme prévu les 16es de finale de Coupe de France, vendredi contre Bergerac. Il devrait en revanche postuler pour la 19e journée de Ligue 1 contre Rennes (vendredi 26 janvier à domicile).

Sage forcé de remanier sa défense centrale

Le verdict a été moins clément pour le défenseur croate, coupable d'une semelle sur le Havrais Alioui à la 90e minute. Après une nouvelle intervention du VAR, l'arbitre a renvoyé Duje Caleta-Car aux vestiaires. La commission de discipline a décidé de le suspendre pour deux matches ferme. Il manquera ainsi le match de Coupe et le suivant face aux Bretons en L1. L'ancien Marseillais ne pourra retrouver ses coéquipiers que pour l'Olympico, à domicile le 4 février.

Pierre Sage devra faire sans ses deux éléments en défense centrale en Coupe face à Bergerac (N2) vendredi. Il pourra néanmoins compter sur le retour de Dejan Lovren. En effet, le Croate a purgé ses deux matches de suspension. Le coach de l'OL devrait également donner du temps de jeu à la recrue brésilienne, Adryelson. Au moins une heure si Sage le met dans le onze de départ. "Une titularisation serait une très bonne chose pour lui, a confirmé ce mercredi l'entraîneur rhodanien. Il va être important de ne pas lui créer des problèmes physiques. On est donc sur une double logique, le préserver, mais aussi le faire performer."