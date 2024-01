OL - Mercato : Sage réagit à la rumeur Benzema

Présent en conférence de presse mercredi, Pierre Sage a logiquement été interrogé sur le mercato. Avec la folle rumeur d’un retour de Karim Benzema à l’OL parmi les dossiers abordés.

Pendant encore deux semaines, il y aura forcément des (nombreuses) questions qui tourneront autour de cette thématique : celle du mercato. Quand la saison dernière, Laurent Blanc ne cachait pas son mécontentement de voir les conférences de presse de janvier tourner autour du marché des transferts, Pierre Sage est un peu moins fermé. Toutefois, l’entraîneur de l’OL est resté sur sa ligne de conduite, à savoir qu’il n’était pas le décisionnaire et que le recrutement incombait à la direction sportive plus qu’à lui.

"Je ne suis pas là pour choisir les joueurs qui sont le mieux pour notre club, a-t-il déclaré face à la presse. Il y a une direction sportive pour ça, une direction générale et je suis très respectueux de la hiérarchie." Confirmé dans ses fonctions jusqu’en juin, voir Sage avec son mot à dire sur les recrues n’aurait rien d’étonnant. Ce ne semble pas être la stratégie lyonnaise en ce moment.

"Il n'y a pas grand-chose"

Cependant, le technicien s’est permis de réagir à une rumeur qui a enflé dans le Rhône ces derniers jours. Celle d’un retour de Karim Benzema que l’on disait en froid avec son club d’Al-Ittihad avant qu’une excuse liée au cyclone touchant l'Océan Indien durant ses vacances ne soit avancée. Soucieux de voir débarquer non pas de l'expérience "mais des joueurs expérimentés au haut niveau", Pierre Sage a tué dans l’œuf ce doux rêve de revoir le Ballon d’Or 2022 avec le maillot lyonnais.

"C’est plus qu’un sourire (le fait d’aborder la piste Benzema). Ce serait un grand honneur, déjà, de le rencontrer parce que je ne l’ai jamais rencontré. Je ne sais même pas s’il est libre parce que sa situation n’est pas tout à fait claire dans son club. Il y a une histoire de vacances et de problèmes avec son club. Enfin, je lis ce qui est écrit, mais je n’en sais finalement pas plus. On entend certains bruits sur les réseaux sociaux, mais cela se limite à ça. Il n’y a pas grand-chose."

Benzema de retour à l’OL, énième épisode et toujours rien à se mettre sous la dent.