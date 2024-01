Romain Escarpit, attaquant du Bergerac Périgord FC et passé par l’OL Académie (Photo by ROMAIN PERROCHEAU / AFP)

Ce vendredi, l'OL affronte le Bergerac Périgord FC à Limoges en 16es de finale de Coupe de France. L'occasion pour Romain Escarpit, attaquant titulaire du BPFC, ainsi que César Neto, de retrouver un club qu'il connait bien pour être passé par l'Académie il y a quelques années.

Olympique-et-Lyonnais : Comment se sent-on à quelques heures d’un 16e de finale contre l’OL ?

Romain Escarpit : Il y a forcément de l’excitation. L’envie d’en découdre, de vivre ce moment tous ensemble. La semaine s’est bien passée, on est prêt, mais il ne faut pas jouer le match avant l’heure.

Le week-end dernier, vous avez gagné pour la 1re fois à l’extérieur. Cela donne un surplus de confiance avec ce rendez-vous ?

Franchement ça fait du bien, on a bien commencé l’année 2024. La qualification en 16es de finale de la Coupe de France et là, il fallait absolument ramener une victoire à l’extérieur pour lancer cette nouvelle année. Au classement, on n’est pas à notre place donc cette victoire était importante. C’est encourageant pour la suite.

Vous avez marqué votre 6e but cette saison. Individuellement, ça va collectivement un peu moins en filtrant avec la zone rouge…

Par rapport à l’année dernière, il y a eu beaucoup de changements, ce n’est pas facile de s’adapter. Il y a eu un nouvel entraîneur, des nouveaux joueurs, d’autres qui sont partis donc il faut un temps d’adaptation. Personnellement, j’ai beaucoup de temps de jeu, je me sens bien dans l’équipe. Je suis sûr qu’on va faire quelque chose de bien d’ici à la fin de la saison parce qu’on recommence à être de mieux en mieux.

Ce match-là et d’autant plus à l’extérieur où on n’avait jamais gagné encore, c’était primordial, surtout qu’on a eu une pénalité de trois points au classement. Avec les deux, trois matchs en retard que nous avons, il fallait ramener cette victoire, on l’a fait. Maintenant, place à la Coupe avec l’OL même si le championnat reste prioritaire.

Deux victoires en deux matchs en 2024, l’espoir est permis vendredi soir (20h45) ?

Bien sûr, oui (rires). Quand on est footballeur et qu’on aime la compétition, bien entendu que la victoire est possible. Après, il faut rester lucide. C’est une écurie de Ligue 1, c’est un club historique donc ça va être très compliqué, mais on va essayer de faire le match parfait pour les mettre en difficulté et pourquoi pas aller chercher cette qualification en 8es de finale.

Le match se jouera à Beaublanc à Limoges. Y a-t-il encore un sentiment de déception ? Ou bien jouer devant 11 000 spectateurs a pris le dessus ?

Il y a eu un peu des deux. Un peu de déception parce que c’est à 2h-2h30 de chez nous, pour nos familles, c'est plus compliqué de s’organiser, de venir, mais ça reste un match contre une Ligue 1, contre l’OL donc ça pousse à faire ce gros déplacement. Mais c’est sûr que de jouer dans un stade devant 10 000 personnes, c’est assez encourageant, ce n’est pas donné à tout le monde. Dans une carrière d’amateur, il est très rare de pouvoir jouer dans ces conditions. Il y a eu de la déception, mais maintenant, c’est passé, on est concentré sur ce match.

Bergerac et la Coupe de France, c’est d’autant plus une relation particulière ces dernières années…

Il y a toujours cette magie de la Coupe de France. À Bergerac, il y a une petite histoire avec la Coupe. Ça fait trois ans que je suis là et la première année, on avait fait quart de finale, la deuxième, on perd contre une Ligue 2 aux tirs au but et cette année, on arrive en 16es contre l’OL. À Bergerac, la Coupe de France est assez particulière, il y a cette magie. Vendredi, on va rentrer sur le terrain pour se qualifier même si on est conscient que ça va être dur et difficile, mais la magie sera quand même là, même à Limoges.

Il y a eu l’épopée en 2022 et ce fameux but contre l’AS Saint-Étienne, vous l’ancien Lyonnais...

C’est vrai qu’il y a deux ans, j’avais marqué contre Saint-Étienne. C’était une émotion particulière, d’autant plus que c’était le seul but du match et qu'il nous avait qualifiés. Cette épopée va obligatoirement nous servir, on va entrer sur le terrain conscient de nos qualités et de ce qu’on peut mettre en place pour faire tomber l’OL.

Avec César Neto, vous êtes deux joueurs du BPFC à être passés par l’OL Académie. Quelle a été votre réaction au moment du tirage ? Nostalgie ?

Oui un peu, en plus on était à côté au moment du tirage. Quand l’OL a été tiré, ça a forcément été un moment de joie pour tous les deux. César est passé à Lyon beaucoup plus longtemps que moi donc il doit avoir encore une plus grande sensation émotionnelle que moi. C’est une joie de pouvoir jouer contre l’OL, mais on se doit de rester les pieds sur terre.

Vous êtes de la génération Aouar (1998) mais n’êtes resté qu’un an à l’Académie. Pourquoi ?

Quand tu arrives d’un club amateur comme l’Aviron Bayonnais et que tu débarques dans cette grande institution qu’est l’Olympique lyonnais, tu es un peu perdu, tu ne connais pas l’environnement, après, il faut s’adapter, chose que j’ai eu du mal à faire. Mais je ne retiens que de belles choses avec cette équipe et Joël Fréchet. Il y a eu la Youth League, la Gambardella, en championnat, on fait les play-offs et on perd en finale. C’était une belle expérience, j’ai beaucoup appris, j’ai beaucoup mûri et je m’en sers aujourd’hui pour pouvoir avancer dans le foot.

La marche était trop haute ?

Il m’aurait fallu un peu plus de temps d’adaptation, c’est la première fois que je quittais ma famille, que je découvrais un club professionnel, d’autant plus l’OL donc c’est différent. C’est un tout qui a fait que je n’ai pas réussi à m’imposer, c’est peut-être un grand mot, mais à rester plus longtemps.

Vous avez 25 ans et êtes à Bergerac depuis trois saisons. Le rêve du monde professionnel comme à l'époque de l'OL est toujours là ?

On va finir cette saison avec Bergerac, on va essayer de finir de la meilleure des façons avec la meilleure place. L’objectif est de marquer le plus possible individuellement pour aider le collectif. Mais il y a toujours cet objectif d’aller jouer le plus haut possible.