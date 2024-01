OL - Mercato : l’avocat de Benzema ouvre lui la porte à un retour

Quand bien même la rumeur a surtout enflé sur les réseaux sociaux, la question d’un retour de Karim Benzema à l'OL refait de nouveau surface. Son avocat a semé le doute de son côté.

C’est un sujet vieux comme le monde entre Rhône et Saône et il risque une nouvelle fois de faire du bruit pour "pas grand-chose" comme l’a confessé Pierre Sage mercredi. Comme c’est quasiment le cas à chaque mercato, la rumeur d’un retour de Karim Benzema à l’OL a refait surface ces derniers jours. À l’écart du côté d’Al-Ittihad après avoir manqué des entraînements, l’attaquant ne vivrait pas la vie sportive rêvée en Arabie Saoudite. Il n’en fallait pas plus pour que le serpent de mer ne vienne ressurgir en cette période de marché des transferts. À l’image des supporters marseillais qui rêvaient toujours d’un retour de Didier Drogba à l’OM, la page Benzema a du mal à être tournée à l’OL.

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir vu le Ballon d’Or 2022 répéter à plusieurs reprises qu’un retour, s’il devait avoir lieu, ne se ferait pas sur le terrain. Cependant, chaque mercato, le sujet revient sur la table et certains n’hésitent pas à donner du grain à moudre, à l’image de l’avocat du joueur. Invité sur le plateau de BFM mercredi pour parler de la plainte déposée contre Gérald Darmanin, Me Hugues Vigier a ouvert la porte. "Quand vous êtes à ce niveau et que vos résultats sont un peu moins bons à un moment donné, on vient dire immédiatement que c’est la fin de votre carrière. Moi, je dois dire que je serais assez heureux de le voir revenir jouer à Lyon, ça me plairait bien, mais il ne me l’a pas annoncé pour l’instant (sourire)."

Et il ne devrait jamais le faire, d'autant plus que Jean-Michel Aulas n'est plus à la tête de l'OL.