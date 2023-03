Mercato : Benzema à l’OL ? Aulas en "rêve tous les jours"

Après le pari réussi avec Alexandre Lacazette, Jean-Michel Aulas a un autre rêve : celui de faire revenir Karim Benzema à l’OL. Néanmoins, la partie s’annonce plus compliquée.

Quand il parle de lui, c’est comme si un père parlait de son fils. Entre Jean-Michel Aulas et Karim Benzema, la filiation a toujours existé et n’a cessé d’exister malgré le départ de l’attaquant en 2009. Il n’y a qu’à voir l’accueil réservé par le club lyonnais pour célébrer son Ballon d’Or pour comprendre que Benzema occupe une place particulière dans l’histoire des Gones et dans le coeur de son président. Ayant facilité son départ vers le Real Madrid il y a 13 ans, Jean-Michel Aulas n’a jamais perdu l’espoir de voir le gamin de Bron revenir sur ses terres pour boucler la boucle. "J’y rêve tous les jours, mais c’est compliqué. On va essayer. Plus il réussit au Real Madrid… Je regardais dimanche le match contre le Barça perdu 2-1. Certains ne l’ont pas trouvé au meilleur de sa forme, moi, je l’ai trouvé très bon. Si on avait la possibilité et une toute petite chance de pouvoir le faire revenir, on le ferait en prenant tous les risques, a déclaré le président sur RMC. C’est plus qu’un potentiel, c’est un symbole."

Benzema n'a toujours pas prolongé au Real Madrid

En fin de contrat en juin prochain avec le Real Madrid, Karim Benzema n’a toujours pas prolongé avec les Merengue malgré l’annonce d’une signature imminente depuis des semaines. De quoi laisser la porte ouverte à l’OL ? En décembre dernier, l’ancien international français s’était pourtant montré clair sur la question. Un retour dans son club formateur comme joueur n’était pas à l’ordre du jour. Benzema veut "finir au Real Madrid" mais reviendra "peut-être un jour à l’OL dans un autre rôle". Ca ne semble pas rebuter Jean-Michel Aulas qui aimerait bien refaire le même coup qu’avec Alexandre Lacazette l’été dernier. Seulement, les dossiers semblent bien différents.