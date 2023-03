Comme il l’avait annoncé sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones", Vincent Ponsot s’est envolé vers le Brésil. Avec Bruno Cheyrou, le directeur du football a commencé son périple par la visite de la Pelé Académie.

C’est un nouveau pas dans la synergie souhaitée par John Textor entre les différents clubs d’Eagle Football. Si un lien avec Crystal Palace se fait toujours attendre, les relations entre l’OL et Botafogo n’ont pas tardé à se mettre en place. Le président du club brésilien, Durcesio Mello, a intégré le conseil d’administration de l’OL Groupe même s’il va laisser sa place dans les prochains jours. Jeffinho a fait le grand saut vers l’Europe durant l’hiver et l’OL comme Botafogo ont placé leurs billes au sein du club de Resende et de l’Académie Pelé. Comme il l’avait déclaré sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" il y a un mois, Vincent Ponsot a pris la direction du Brésil en ce mois de mars avec une délégation lyonnaise. L’objectif est de faire un point sur le projet mis en place à Resende mais aussi de favoriser et renforcer les relations avec Botafogo.

Ponsot et Cheyrou vont visiter les installations de Botafogo

En ce sens, le directeur du football, accompagné par Bruno Cheyrou, était présent mardi sur le site de l’Académie Pelé en compagnie de Durcesio Mello. Une visite des installations a eu lieu ainsi que des échanges avec l’encadrement sportif brésilien. "Plus nous donnons de structure à nos athlètes, plus il y a de joueurs qui se forment. La vérité est que Lyon est très satisfait des premiers résultats de ce partenariat, a déclaré Marcelo Montenegro, directeur des relations internationales de Resende sur le site du club brésilien. Nous savons que dans un projet de formation, il faut de la patience, de la résilience et, par rapport à ce que nous pensions en 2019, lorsque nous avons signé le partenariat, je suis sûr que nous sommes sur la bonne voie."

S’il avait été annoncé du voyage par Ponsot, Sonny Anderson n’était lui pas présent sur la photo de famille mardi.