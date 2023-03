L’OL va devoir montrer ses muscles contre Chelsea

Trois mois après son dernier rendez-vous européen, l’OL retrouve la Ligue des champions. Les Fenottes affrontent Chelsea ce mercredi (18h45) avec l’ambition d'envoyer un message.

Il y aura forcément un peu d’émotion au moment de la reconnaissance terrain ce mercredi vers les coups de 17h30. En héritant de Chelsea en quarts de finale de la Ligue des champions, l’OL retrouve du même coup Kadeisha Buchanan. Après cinq saisons entre Rhône et Saône, la défenseuse canadienne va retrouver un club et un stade qu’elle connait bien. Seulement cette séquence émotion va vite être dissipé par l’enjeu de la rencontre. Trois mois après avoir décroché une qualification aux forceps en poules, les Fenottes vont de nouveau devoir montrer leurs muscles face à leur public. Face à l’une des équipes qui montent sur la scène européenne derrière leur attaquante star, Sam Kerr, l’OL a un double objectif mercredi : bien aborder cette double confrontation contre Chelsea et dans le même temps montrer une fois de plus que les joueuses de Sonia Bompastor ne sont pas finies.

Répondre physiquement, mais ne pas renier ses principes

La dernière fois qu’une formation anglaise a foulé la pelouse du Parc OL, on ne peut pas dire que cela reste des bons souvenirs pour les Lyonnaises. Amputées de plusieurs absentes, elles avaient coulé dans les grandes largeurs contre Arsenal (5-1) pour son entrée en matière dans cette campagne 2022-2023. Les choses ont évolué depuis septembre dernier, à l’image du retour d’Ada Hegerberg pour ce choc. Néanmoins, Sonia Bompastor sait que ses joueuses vont devoir être à 100% pour ne pas aller dans une semaine à Stamford Bridge dos au mur. "Évidemment, dans ce genre de rencontre, il y a cette notion de duel, de bataille, a confirmé Lindsey Horan aux côtés de sa coach. Il va falloir aller au-delà de ça, repousser nos limites sur le terrain et jouer à la lyonnaise pour remporter la victoire."

Malgré l’impact physique que risque de mettre Chelsea, l’OL ne va pas déjouer et compte bien s’appuyer sur son jeu de possession. Avec, elles l’espèrent, un peu plus d’efficacité que face à Fleury vendredi dernier.