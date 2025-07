Euro : Hegerberg (OL Lyonnes) buteuse, la Norvège l'emporte

Dans une affiche entre Lyonnaises, la Norvège d'Ingrid Engen et Ada Hegerberg a dominé la Suisse de Leila Wandeler mercredi. L'attaquante norvégienne a marqué.

Cette fois-ci, c'est parti. Le mercredi 2 juillet marquait officiellement le début de l'Euro. Dix joueuses de l'OL Lyonnes participent à la compétition. Les trois premières sont entrées en lice dès le premier jour, avec un duel entre la Suisse, pays hôte, et la Norvège. On retrouvait donc la jeunesse de Leila Wandeler d'un côté, face aux expérimentées Ingrid Engen et Ada Hegerberg.

Ambitieuse pour ce tournoi devant leur public, la formation helvétique a bien démarré avec l'ouverture du score de Nadine Riesen à la 28e minute. Un but que Leila Wandeler a vu depuis le banc, puisque l'attaquante de 19 ans n'a pas quitté sa chasuble de remplaçante.

Hegerberg marque, puis rate un penalty

Tout se passait bien donc pour les Suissesses, avant l'entame de la seconde période. En quelques minutes, Hegerberg, d'une tête sur corner (54e), et Julia Stierli (contre son camp, 58e), ont redonné l'avantage aux Norvégiennes. Engren et ses partenaires auraient même pu accroitre leur avance, mais l'avant-centre rhodanienne a manqué son penalty (70e).

Cela n'a pas empêché la Norvège de l'emporter 2 à 1 pour ce premier match de poule. Un premier pas vers la qualification pour le groupe de Gemma Grainger. Dans l'autre rencontre, la Finlande a battu l'Islande sur le score de 1 à 0. Lors de la prochaine journée, le 6 juillet, Hegerberg et ses coéquipières défieront les Finlandaises, pendant que la Suisse cherchera à se relever face aux Islandaises.