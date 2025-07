Même en supériorité numérique, ça ne passe pas. Samedi, les Françaises ont cédé aux tirs au but face à l'Allemagne de Jule Brand en quarts de finale de l'Euro (1-1, 5-6 tab). Comme un air de déjà-vu.

Le dernier carré reste donc un territoire se refusant encore et encore à l'équipe de France sur les trois dernières compétitions. Et pour se remettre de cette élimination, il faudra digérer bien des choses, car les promesses étaient là. Samedi, les Bleues sont tombées face à l'Allemagne en quarts de finale de l'Euro. Un adversaire pourtant réduit à 10 après un quart d'heure de jeu.

Cette fois-ci, on se disait que c'était la bonne. Évidemment, le parcours aurait été d'une extrême difficulté, de la phase de poules à la potentielle finale. Mais la première partie de la compétition fut passée sans encombre par les joueuses de Laurent Bonadei. Trois victoires, dont deux face à l'Angleterre (2-1) et les Pays-Bas (5-2), plaçaient les coéquipières de Griedge Mbock parmi les favorites avant de défier les Allemandes.

Tout avait bien commencé

Le scénario paraissait même idéal avec l'exclusion Kathrin Hendrich, auteure d'un geste insensé en tirant les cheveux de la capitaine française dans la surface. Grace Geyoro transformait le penalty (1-0, 15e), et l'on voyait mal ce qui pouvait arriver à cette formation après cela. Mais Sjoeke Nusken a profité d'une erreur de marquage sur un corner pour égaliser (1-1, 25e). Une action ravivant sans doute de vieux démons chez son adversaire.

Certes dominatrice, la France eu du mal à se créer des occasions franches. Et lorsqu'elle y parvenait, il y avait toujours un pied, un arrêt de la gardienne ou une position de hors-jeu pour faire avorter le tout. Deux buts ont ainsi été refusés à Delphine Cascarino et à Geyoro pour cette dernière raison.

L'Allemagne au courage, mais pas seulement

De l'autre côté, les partenaires de Jule Brand ont tenu comme elles ont pu, passant tout près d'un braquage suite à un penalty provoqué par l'ailière. La faute de Selma Bacha sur sa future coéquipière fut cependant effacée par Pauline Peyraud-Magnin, qui stoppa la tentative de Nusken (69e).

La prolongation ne permit pas de voir évoluer le score. Et aux tirs au but, comme on pouvait le craindre, c'est bien l'Allemagne qui se montra la plus forte. Sara Däbritz a manqué sa tentative, mais tout cela était contrebalancé par les échecs d'Amel Majri (entrée à la 112e minute) et Alice Sombath (sur le terrain depuis la 82e).

Jule Brand au défi de l'Espagne

Pour Kadidiatiou Diani, Marie-Antoinette Katoto et consorts, l'Euro s'arrête donc ici, aux portes des demi-finales. Frustrant, rageant et démoralisant, voilà trois mots qui reviennent pour qualifier ce résultat. En face, la Mannschaft et Brand peuvent avoir le sourire. Ce sont elles qui défieront l'Espagne mercredi pour une place en finale.