Actualités
Inès Benyahia, milieu de l'OL
Inès Benyahia, milieu de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes : 4 joueuses avec les Bleues, Benyahia avec les U23

  • par Gwendal Chabas

    • Contrairement au précédent rassemblement, Inès Benyahia n'a pas été convoquée avec la France A. Elle retrouvera Vicki Becho en U23.

    Elle n'avait pas disputé la moindre minute lors du dernier stage avec l'équipe de France A. En octobre, Inès Benyahia était hors de la feuille de match sur la première manche contre l'Allemagne (1-0) et remplaçante au retour (2-2). La milieu de terrain devra donc attendre pour connaître sa première cape chez les "grandes". Ce ne sera pas pour novembre, puisqu'elle a été appelée en U23 par Fabien Lefèvre.

    Plusieurs joueuses prêtées présentes en sélection

    L'ancienne révélation de l'année en D1 sera accompagnée du côté de l'OL Lyonnes par Vicki Becho. L'attaquante était déjà dans le groupe durant le précédent rassemblement. Ensemble, et avec les 21 autres footballeuses, elles affronteront les Pays-Bas puis l'Allemagne les 27 novembre et 1er décembre. Prêtées à Washington, au Paris FC et à Nantes, Kysha Sylla, Maéline Mendy et Julie Swierot seront également de la partie.

    À l'étage au-dessus, Laurent Bonadei a retenu quatre Fenottes pour affronter deux fois la Suède. Une double confrontation dans le cadre de la petite finale de la Ligue des Nations. Nous retrouverons les habituées Selma Bacha, Alice Sombath, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto. Évoluant au London City Lionesses cette saison, Wassa Sangaré enchaîne une nouvelle convocation après celle de l'automne.

    à lire également
    La Juventus Turin entre dans un cercle fermé face à l'OL Lyonnes

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    OL Lyonnes - Strasbourg : profitez d'un tarif préférentiel pour assister au match 18/11/25
    Inès Benyahia, milieu de l'OL
    OL Lyonnes : 4 joueuses avec les Bleues, Benyahia avec les U23 16:50
    Les supporters de l'OL à Lorient
    OL : 800 supporters attendus à Auxerre, mais sous encadrement 16:00
    Les légendes de Parme
    Les premiers noms des légendes de Parme face à l'OL sont sortis 15:10
    La Juventus Turin entre dans un cercle fermé face à l'OL Lyonnes 14:20
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL : Paulo Fonseca encensé par un de ses anciens joueurs 13:30
    Alexandre Lacazette perd son duel face à Donovan Leon lors d'Auxerre - OL
    60e confrontation entre Auxerre et l'OL 12:40
    Melchie Dumornay lors de Fleury - OL
    L'OL Lyonnes et Melchie Dumornay bientôt récompensés ? 11:50
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Clinton Mata face à Brian Madjo lors d'OL - Metz
    Ligue 1 : l'OL, bon élève au piège du hors-jeu 11:00
    Abner lors d'OL - FC Bâle
    Auxerre - OL : chassé-croisé entre Nicolas Tagliafio et Abner 10:10
    Jonatan Giraldez, entraîner d'OL Lyonnes
    "Une très bonne leçon pour l'avenir", estime Giráldez après Juventus - OL Lyonnes 09:25
    Face à la Juventus, l'OL Lyonnes était pourtant prévenu 08:40
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    Ligue 1 : sans surprise, l'OL est plus à l'aise à domicile 08:00
    Tabitha Chawinga (OL Lyonnes)
    L'OL Lyonnes qualifié pour les barrages de la Ligue des champions 07:30
    Selma Bacha lors de Juventus - OL Lyonnes
    Mené 3-0, l'OL Lyonnes limite la casse contre la Juventus 19/11/25
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    Juventus - OL Lyonnes : Chawinga et Yohannes seuls changements 19/11/25
    Logo de la Fédération Française de football
    OL Lyonnes : quatre Fenottes pour un stage avec l’équipe de France U17 19/11/25
    L'équipe de l'OL Légendes présente à Colombier-Saugnieu
    OL Légendes : un beau casting pour le match contre Parme 19/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut