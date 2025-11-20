OL Lyonnes : 4 joueuses avec les Bleues, Benyahia avec les U23

Contrairement au précédent rassemblement, Inès Benyahia n'a pas été convoquée avec la France A. Elle retrouvera Vicki Becho en U23.

Elle n'avait pas disputé la moindre minute lors du dernier stage avec l'équipe de France A. En octobre, Inès Benyahia était hors de la feuille de match sur la première manche contre l'Allemagne (1-0) et remplaçante au retour (2-2). La milieu de terrain devra donc attendre pour connaître sa première cape chez les "grandes". Ce ne sera pas pour novembre, puisqu'elle a été appelée en U23 par Fabien Lefèvre.

Plusieurs joueuses prêtées présentes en sélection

L'ancienne révélation de l'année en D1 sera accompagnée du côté de l'OL Lyonnes par Vicki Becho. L'attaquante était déjà dans le groupe durant le précédent rassemblement. Ensemble, et avec les 21 autres footballeuses, elles affronteront les Pays-Bas puis l'Allemagne les 27 novembre et 1er décembre. Prêtées à Washington, au Paris FC et à Nantes, Kysha Sylla, Maéline Mendy et Julie Swierot seront également de la partie.

À l'étage au-dessus, Laurent Bonadei a retenu quatre Fenottes pour affronter deux fois la Suède. Une double confrontation dans le cadre de la petite finale de la Ligue des Nations. Nous retrouverons les habituées Selma Bacha, Alice Sombath, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto. Évoluant au London City Lionesses cette saison, Wassa Sangaré enchaîne une nouvelle convocation après celle de l'automne.