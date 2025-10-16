Actualités
Wendie Renard et Selma Bacha (OL) lors d'Autriche - France en septembre 2023
Wendie Renard et Selma Bacha lors d’Autriche – France en septembre 2023 (Photo by GEORG HOCHMUTH / APA / AFP) / Austria OUT

OL Lyonnes - Bleues : Renard toujours absente, Benyahia de retour

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Pour la première trêve internationale de la saison, Laurent Bonadei a dévoilé une liste de 26 noms chez les Bleues. Inès Benyahia fait son retour. Les joueuses prêtées par l’OL Lyonnes Kysha Sylla et Wassa Sangaré sont retenues pour la première fois.

    La parole est à la jeunesse et Laurent Bonadei ne compte pas dévier de sa ligne de conduite. Ayant mis en avant cet argument pour justifier les absences de Wendie Renard et Eugénie Le Sommer pour l’Euro l’été dernier, le sélectionneur des Bleues n’est pas revenu dessus. La capitaine de l’OL Lyonnes est une nouvelle fois absente de la liste pour les deux prochains matchs de l’équipe de France féminine en ce mois d’octobre. L’avenir s’assombrit plus que jamais pour Renard, surtout en voyant le nom de certains éléments retenus.

    Pas de Becho en Bleues

    Quand Alice Sombath continue à se faire une place, elle pourra être d’une grande aide pour deux novices, actuellement prêtées par le club lyonnais. Kysha Sylla et Wassa Sangaré font partie des surprises de cette liste de 26 noms. L’OL Lyonnes reste bien représenté avec Selma Bacha, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto. Des cadres de la sélection française auxquelles s’ajoute Inès Benyahia. Titulaire mercredi soir contre St Pölten, la milieu fait son retour. Ce qui n'est pas le cas de Vicki Becho, malgré son bon début de saison.

    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 16 Oct 25 à 15 h 14

      Comme de toute façon avec les anciennes ça ne marchait pas forcément mieux pour gagner des titres donc pourquoi pas cette formule de jouer la jeunesse... Bon après même si je m'intéresse un peu à l'équipe national féminine je reconnais que je m'en tamponne un peu 😁

      Signaler

