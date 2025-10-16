Pour la première trêve internationale de la saison, Laurent Bonadei a dévoilé une liste de 26 noms chez les Bleues. Inès Benyahia fait son retour. Les joueuses prêtées par l’OL Lyonnes Kysha Sylla et Wassa Sangaré sont retenues pour la première fois.

La parole est à la jeunesse et Laurent Bonadei ne compte pas dévier de sa ligne de conduite. Ayant mis en avant cet argument pour justifier les absences de Wendie Renard et Eugénie Le Sommer pour l’Euro l’été dernier, le sélectionneur des Bleues n’est pas revenu dessus. La capitaine de l’OL Lyonnes est une nouvelle fois absente de la liste pour les deux prochains matchs de l’équipe de France féminine en ce mois d’octobre. L’avenir s’assombrit plus que jamais pour Renard, surtout en voyant le nom de certains éléments retenus.

Pas de Becho en Bleues

Quand Alice Sombath continue à se faire une place, elle pourra être d’une grande aide pour deux novices, actuellement prêtées par le club lyonnais. Kysha Sylla et Wassa Sangaré font partie des surprises de cette liste de 26 noms. L’OL Lyonnes reste bien représenté avec Selma Bacha, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto. Des cadres de la sélection française auxquelles s’ajoute Inès Benyahia. Titulaire mercredi soir contre St Pölten, la milieu fait son retour. Ce qui n'est pas le cas de Vicki Becho, malgré son bon début de saison.