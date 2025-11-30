Cet OL - Nantes marque le premier retour de Lopes à Décines

Parti en janvier dernier, Anthony Lopes retrouvera pour la première fois le Parc OL ce dimanche soir. Un moment forcément particulier en ce jour d’anniversaire des 75 ans du club lyonnais.

Il n’avait pas mis bien longtemps à retrouver ses anciens coéquipiers. Parti au FC Nantes fin décembre 2024, Anthony Lopes avait recroisé la route de l’OL dès le 26 janvier 2025 à la Beaujoire. Toutefois, il n’a toujours pas fait son retour à Décines, près d’un an après son départ. Ce sera chose faite ce dimanche soir pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. S’il a refusé de parler médiatiquement de ce retour entre Rhône et Saône, ces retrouvailles seront forcément scrutées par tout un stade, mais aussi par tous les observateurs. Le départ a certes eu lieu dans des conditions particulières avec des torts des deux côtés, Anthony Lopes compte près de 500 matchs (489) au compteur avec son club formateur et ce n’est pas rien.

Tolisso : "Il a eu de la chance que je marque trois buts jeudi"

Malgré le match anniversaire, les groupes de supporters et notamment les Bad Gones auront forcément une pensée particulière pour leur ancien gardien. Si l’effectif a pas mal bougé depuis son départ il y a onze mois, Lopes retrouvera d’anciens coéquipiers et surtout amis comme Corentin Tolisso. "J'ai eu Anto hier (vendredi) un peu au téléphone. Je lui ai dit qu'il avait un peu de chance parce que j'avais rempli mon quota le dernier match. Je ne sais pas s'il m'en reste encore pour lui (sourire). En tout cas, j'espère marquer plus pour aider mes coéquipiers plutôt que de me dire que j'ai marqué un but à Anthony Lopes."