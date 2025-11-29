Actualités
Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
Enzo Molebe, jeune attaquant de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Académie : Molebe et Gonçalves redescendent avec la réserve

  • par David Hernandez

    • Présents dans le groupe lyonnais en Ligue Europa, Enzo Molebe et Tiago Gonçalves ne participeront pas à la rencontre contre le FC Nantes. Les deux joueurs offensifs redescendent en réserve pour le match de Challenge Espoirs à Montpellier.

    Après avoir connu ses premiers pas en professionnel jeudi soir, Tiago Gonçalves va vite devoir switcher. Le joueur offensif portugais n’enchaînera pas un nouveau groupe sous Paulo Fonseca pour la venue du FC Nantes en Ligue 1. Au contraire d'Adil Hamdani qui faisait partie des 18 joueurs de champ, il n’était pas présent à l’entraînement de veille de match. Même constat pour Enzo Molebe. Les deux Lyonnais ont pris la direction de Montpellier pour un match de la réserve de l’OL, ce samedi en début de soirée (18h).

    Continuer le sans-faute en Challenge Espoirs

    Resté sur le banc en Serbie face au Maccabi Tel Aviv malgré la chance donnée aux jeunes, Molebe va pouvoir engranger un peu de temps de jeu dans le sud de la France, sous les ordres de Gueïda Fofana. Première avec 8 points en trois matchs, la réserve lyonnaise espère continuer son sans-faute dans ce Challenge Espoirs, belle éclaircie dans ce début de saison compliqué en National 3.

    Maitland-Niles et Mata devant Del Castillo (Brest)
    L'OL toujours sans Mata, Ghezzal en reprise individuelle

