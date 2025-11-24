À 16 ans et 306 jours, Hamdani entre dans l’histoire de l’OL

En entrant à la 85e minute d'Auxerre - OL, Adil Hamdani est devenu le 611e joueur de l’histoire de l’OL. À seulement 16 ans et 306 jours, l’ailier devient le 6e plus jeune à faire ses débuts.

La surprise de voir son nom dans le groupe de l’OL à Auxerre ne s’est pas arrêtée là. Dimanche après-midi, le staff de Paulo Fonseca n’a pas hésité à lancer dans le grand bain Adil Hamdani. Avec un Adam Karabec rincé et rentré de sélection "fatigué", le staff lyonnais a porté son choix sur le jeune ailier plutôt que sur Enzo Molebe, Alejandro Gomes Rodriguez ou Tiago Goncalves, tous plus âgés et plus rodés aux entraînements avec les pros. C’est donc à la 85e minute du nul (0-0) entre l’AJA et l’OL qu’Adil Hamdani a fait ses débuts dans le monde professionnel. Un échantillon de quelques minutes qui a poussé Jorge Maciel à ne pas vouloir trop vite juger cette première quand la question lui a été posée en conférence d’après-match.

Avec ses 24 ans, Pavel Sulc fait office de papa sur le banc de l’OL 😆



La classe biberon avec Hamdani (2009), Gomes Rodriguez et Molebe (2008), Tiago Goncalves (2007), Fallou Fall (2006), De Carvalho (2005) et Barisic (2004) 🍼 👶 #OL #OLAcademy #AJAOL pic.twitter.com/2IUwl6O2Ix — Olympique-et-Lyonnais.com (@oetl) November 23, 2025

611e joueur de l'histoire du club lyonnais

Néanmoins, cette première apparition a quelque chose d’historique au sein du club lyonnais. À 16 ans et 306 jours, Hamdani est ainsi devenu le sixième plus jeune joueur à faire ses débuts avec l’OL. L’intouchable Joël Fréchet gardant encore et toujours son trône. Au 21e siècle, seuls Willem Geubbels et Rayan Cherki ont signé un meilleur record de précocité que celui de l’ancien de Villejuif dimanche en Bourgogne.

Les plus jeunes joueurs ayant commencé en pros à l’OL :

- Joël Fréchet à 15 ans et 320 jours

- Willem Geubbels à 16 ans et 38 jours

- Laurent Fournier à 16 ans et 54 jours

- Rayan Cherki à 16 ans et 63 jours

- Jean-Louis Rivoire à 16 ans et 223 jours

- Adil Hamdani à 16 ans et 306 jours