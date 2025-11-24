À 16 ans et 306 jours, Hamdani entre dans l’histoire de l’OL

En entrant à la 85e minute d'Auxerre - OL, Adil Hamdani est devenu le 611e joueur de l’histoire de l’OL. À seulement 16 ans et 306 jours, l’ailier devient le 6e plus jeune à faire ses débuts.
La surprise de voir son nom dans le groupe de l’OL à Auxerre ne s’est pas arrêtée là. Dimanche après-midi, le staff de Paulo Fonseca n’a pas hésité à lancer dans le grand bain Adil Hamdani. Avec un Adam Karabec rincé et rentré de sélection "fatigué", le staff lyonnais a porté son choix sur le jeune ailier plutôt que sur Enzo Molebe, Alejandro Gomes Rodriguez ou Tiago Goncalves, tous plus âgés et plus rodés aux entraînements avec les pros. C’est donc à la 85e minute du nul (0-0) entre l’AJA et l’OL qu’Adil Hamdani a fait ses débuts dans le monde professionnel. Un échantillon de quelques minutes qui a poussé Jorge Maciel à ne pas vouloir trop vite juger cette première quand la question lui a été posée en conférence d’après-match.
611e joueur de l'histoire du club lyonnais
Néanmoins, cette première apparition a quelque chose d’historique au sein du club lyonnais. À 16 ans et 306 jours, Hamdani est ainsi devenu le sixième plus jeune joueur à faire ses débuts avec l’OL. L’intouchable Joël Fréchet gardant encore et toujours son trône. Au 21e siècle, seuls Willem Geubbels et Rayan Cherki ont signé un meilleur record de précocité que celui de l’ancien de Villejuif dimanche en Bourgogne.
Les plus jeunes joueurs ayant commencé en pros à l’OL :
- Joël Fréchet à 15 ans et 320 jours
- Willem Geubbels à 16 ans et 38 jours
- Laurent Fournier à 16 ans et 54 jours
- Rayan Cherki à 16 ans et 63 jours
- Jean-Louis Rivoire à 16 ans et 223 jours
- Adil Hamdani à 16 ans et 306 jours
Ils pourraient nous expliquer la raison de son entrée en jeu , pour quoi faire ?
Pour faire souffler Karabec qui est rincé.
n'y avait il pas d'autres joueurs qui auraient pu remplacer Karabec ?
Il y a des joueurs qui font la prépa, des groupes pro toute l'année, et n'ont le droit qu'a quelques minutes par saison.
Et puis il y en a qui jouent 3 matchs en réserve, font un groupe pro, et jouent déjà avec l'équipe première.
Je veux bien que ce soit un bon élément de l'académie, mais pour jouer en pro il faut pouvoir apporter quelque chose, et permettre à l'équipe d'obtenir un bon résultat, ou au minimum être le meilleur joueur dispo sur le banc. Je ne suis pas sûr que ce soit l'idée en faisant rentrer un gamin de 16 ans...
Ça n'empêche que je suis très content pour lui, on en entend parler depuis quelque temps déjà. Mais là à part lui montrer qu'on compte sur lui et l'empêcher de quitter le club, je comprends pas trop.
Exactement. Y'a vraiment des choses que je ne comprend pas avec les choix de Fonseca.
Même si le banc à Auxerre n'était pas très étoffé, et avec très peu d'expérience de matchs pros, je ne vois pas l'intérêt de faire rentrer un gamin de 16 ans... que veux tu qu'il apporte comme plus-value ? C'est lui qui va faire basculer le match en notre faveur ? Le gars il n'a même pas son nom floqué sur le maillot, il n'a même pas signé de contrat pro.
Je pense que Molebe et Gomes-Rodriguez qui sont plus âgés que lui ont dû être ravis de le voir rentrer à leur place. Ils ont dû se dire "c'est mon moment, nos attaquants ne sont pas efficaces, je vais enfin pouvoir montrer ce que je peux apporter....", depuis le temps qu'on parle d'eux et qu'ils sont intégrés petit à petit dans le groupe pro. Et bah là non, il préfère faire rentrer un joueur de 16 ans qui n'a jamais joué ne serait-ce qu'en réserve.
Et puis quitte à faire jouer un jeune joueur offensif, autre que AGR et Molebe, autant faire rentrer Goncalves qu'on a déjà vu en match de préparation, ou même Remi Himbert qui a été très bon avec l'équipe de France à la coupe du monde U17.
Et le constat est le même avec Barisic. Il a dû se dire que c'était enfin son moment, avec la blessure de Kluivert, les suspensions de Tagliafico et Hateboer. Là il y a Mata qui se blesse en plein match, on a qu'un seul défenseur sur le banc, qui a en plus le même profil et le même poste que Mata, bah non, il fait rentrer De Carvalho et fait reculer Tessmann en défense, comme à la bonne époque de Claude Puel.
J'ai l'impression que Fonseca aime bien torturer les jeunes du groupe et instaurer un climat malsain entre eux. En tout cas, si c'est sa volonté, il ne pourrait pas mieux s'y prendre.
Honnêtement , à la place de Molebe ou Alejandro Gomes ou encore Barisic , je demande à mon agent de me trouver un club afin de pouvoir jouer .
Ce sont de véritables affronts que leur fait Fonseca et la gestion psycholique de ceux ci est catastrophique .