Adil Hamdani, attaquant des U17 de l’OL (instagram du joueur)

OL : première pour Hamdani et Fall, Maitland-Niles présent à Auxerre

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Face à la cascade d’absents, Paulo Fonseca a convoqué un groupe rajeuni dimanche à Auxerre. Présents à l’entraînement depuis quelques jours, Adil Hamdani et Fallou Fall vont connaitre leur première avec l’OL.

    Pour cette reprise de la Ligue 1 après deux semaines de coupure, Paulo Fonseca ne s’attendait pas à un tel casse-tête. Fier de la prestation de ses joueurs contre le PSG, le coach de l’OL espérait pouvoir surfer sur l’état d’esprit affiché pour relancer la machine à Auxerre. Il savait déjà qu’il devait se passer de Tyler Morton, Hans Hateboer ou encore Nicolas Tagliafico, suspendus, mais il ne s’imaginait pas devoir faire sans Ruben Kluivert et Rachid Ghezzal en plus. S’ils sont avant tout des remplaçants dans la hiérarchie, ils représentent des solutions en cours de match.

    Dimanche, ces cartouches seront très, très jeunes. En plus des habitués que sont Enzo Molebe, Alejandro Gomes Rodriguez ou encore Téo Barisic, deux petits nouveaux vont connaitre leur première dans le groupe pro en Ligue 1. Présents à l’entraînement depuis quelques jours déjà, Adil Hamdani et Fallou Fall (19 ans) font le déplacement jusqu’en Bourgogne ce samedi soir.

    Maitland-Niles bien présent

    Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération (2009), Hamdani connait une ascension express, lui qui avait commencé à s’entraîner avec la réserve en début de saison et qui évoluait la plupart du temps avec les U19 de Florent Balmont ou en réserve. L’ailier de 16 ans va certainement être épaulé par les cadres du groupe de l’OL tels que Moussa Niakhaté pour cette première. Au rayon des bonnes nouvelles, puisqu’il peut y en avoir avec le club lyonnais, Ainsley Maitland-Niles fait bien partie du voyage, lui qui était malade ces derniers jours.

    Le groupe de l’OL à Auxerre : Descamps, Greif, Diarra - Abner, Niakhaté, Mata, Barisic, Maitland-Niles - Tessmann, Goncalves, Fall, De Carvalho, Merah, Tolisso - Hamdani, Karabec, Moreira, Satriano, Sulc, Molebe, Rodriguez

    2 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - sam 22 Nov 25 à 19 h 24

      Un enfant de 16 ans pour compléter l'effectif ...
      On est vraiment à poil .
      Et on veut jouer les deux tableaux , ligua europa et championnat ???

    2. RBV
      RBV - sam 22 Nov 25 à 19 h 43

      Encore une « pépite » de l’académie…futur grand ?

    Adil Hamdani, attaquant des U17 de l'OL
