Depuis deux semaines, Paulo Fonseca savait qu’il devait faire sans Nicolas Tagliafico, Hans Hateboer ni Tyler Morton à Auxerre. Mais les derniers évènements décinois ont encore un peu plus décimé un OL qui devait déjà bricoler.

À ceux qui se demandaient si l’OL serait épargné à un moment donné dans cette saison, le retour de la trêve internationale de novembre y a apporté une réponse claire. Non, rien ne sera épargné à ce club lyonnais qui avait déjà vécu le pire durant l’été avec une relégation administrative en Ligue 2. Les meubles avaient été sauvés in extremis par Michele Kang et certains actionnaires début juillet, mais c’est aujourd’hui un vrai parcours du combattant auquel doit faire face Paulo Fonseca. Ce dernier peut, à raison, être critiqué sur certaines gestions de match, il n’en reste pas moins qu’il fait quelques miracles avec le matériel mis à sa disposition.

La tuile Kluivert

Le Portugais est loin de devoir composer avec des joueurs inexpérimentés. Mais n’être qu’à deux points d’un barrage de Ligue des champions avec des recrues venant de D3 portugaise, de D2 allemande ou de clubs loin d’être huppés dans les grands championnats européens, cela relève presque de la magie. De baguette magique, Fonseca aimerait certainement en être pourvu actuellement pour sortir de ce mauvais moment qu’il passe à l’OL.

Il y a certes le coup de moins bien comptable avec cinq points sur quinze possibles en Ligue 1, mais il y a avant tout une poisse qui s’installe dans les rangs lyonnais. Ces matchs en infériorité numérique d’abord au Paris FC puis à Brest, avec quatre points perdus en route. Ce choc contre le PSG qui n’a pas basculé du bon côté entre erreurs arbitrales mais aussi défensives. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà que les pépins physiques viennent bouleverser un peu plus le quotidien de l’OL.

Des cadres qui vont encore devoir assumer

Avec la trêve internationale, on pouvait se douter que certains joueurs reviendraient peut-être diminués, la faute à l’enchaînement des matchs, que ce soit à Décines ou en sélection. Manque de pot, c’est avant tout sans joueurs privés de rassemblement que l’OL va devoir composer à Auxerre. Avec la torsion de la cheville de Ruben Kluivert et la dizaine de jours d’absence prévus, le secteur défensif lyonnais en a pris un sacré coup. Non pas que le Néerlandais soit devenu indiscutable après sa bonne sortie contre le PSG.

Mais cette blessure s’ajoute aux suspensions de Nicolas Tagliafico et Hans Hateboer en Bourgogne. Trois forfaits qui pourraient se transformer en un quatuor avec la maladie d’Ainsley Maitland-Niles, qui était à son aise plus haut sur le terrain grâce à Kluivert. Mais quelque chose nous dit que tout sera fait pour que l’Anglais puisse tenir sa place et ainsi ne pas plus bricoler qu’il n’en faut. "Du coup, ce sera facile (pour faire l’équipe, N.D.L.R.) car on n’a pas beaucoup de solutions, surtout dans notre ligne défensive", a ironisé Paulo Fonseca vendredi.

Des munitions surtout limitées sur le banc

Dimanche, le onze de départ de l’OL devrait être capable de rivaliser et de gagner face à la lanterne rouge de Ligue 1. Seulement, il faudra espérer que l’effectif ne fonde pas encore plus comme la neige, qui touche actuellement la France, au soleil. Car derrière les solutions sur le banc risquent d’être encore plus limitées, Rachid Ghezzal brillant également par son absence, lui qui avait eu dix jours pour se remettre à un niveau physique convenable.

De retour à l’entraînement et malgré ses dires, Pavel Sulc "n’a que quelques minutes" dans les jambes d’après son coach. Au milieu, Tanner Tessmann n’aura que deux entraînements dans les pattes, mais surtout beaucoup d’heures d’avion à digérer… Paulo Fonseca ne veut pas y voir une excuse au moment d’affronter Auxerre, dans le dur depuis deux mois. Mais une fois de plus le Portugais va devoir sortir un tour de son chapeau pour relancer la machine lyonnaise et enfin retrouver le goût de la victoire.