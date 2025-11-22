Actualités
Michele Kang présidente de l'OL et de l'OL Lyonnes
Michele Kang présidente de l’OL et de l’OL Lyonnes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : quand Michele Kang rassure le monde économique

  • par Razik Brikh

    • Depuis qu'elle occupe le poste de présidente de l'OL, Michele Kang, s'est attelée à rassurer le milieu économique. Avec une grande réussite.

    Un changement radical. Agacées par l'attitude désinvolte de John Textor à leur égard, de nombreuses entreprises locales avaient déserté l'environnement de l'OL. L'ancien président de l'OL n'avait aucune considération pour le tissu économique local comme pour les élus locaux. "Quand il était présent aux matchs, il restait dans son coin sans vraiment s'intéresser à nous, confie un fidèle habitué de la tribune présidentielle. John Textor n'a pas cherché à saisir notre mode de fonctionnement. Lyon est une ville de réseaux, c'est très important d'entretenir des liens permanents."

    Kang en mode VRP

    Dès sa prise de fonction, Michele Kang a décidé de changer la donne. Consciente qu'il fallait apprivoiser le milieu économique et politique, la femme d'affaires a pris le temps d'échanger avec les principaux acteurs de la vie lyonnaise. Avec un certain brio. Une multitude d'entreprises ont fait leur retour au sein du club et portent un regard positif sur la nouvelle stratégie mise en place ces dernières semaines. "On voit que le club a attiré de nouveaux partenaires. L'OL a clairement retrouvé une certaine attractivité", insiste notre interlocuteur.

