Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG (@LFFP)

OL Lyonnes - Strasbourg : Engen, Heaps et Diani ménagées

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • En plus d’Elma Nelahge touchée, Jonatan Giraldez a choisi de se passer d’Ingrid Engen, Lindsey Heaps et Kadidiatou Diani pour OL Lyonnes - Strasbourg, ce samedi (21h) à Décines.

    À force d’apprendre à le connaitre, il n’a pas été difficile de comprendre la politique qui allait être mise en place par Jonatan Giraldez pour la réception de Strasbourg* ce samedi (21h) au Parc OL. Après un match en milieu de semaine à Turin, l’entraîneur de l’OL Lyonnes va effectuer des changements dans son onze de départ. "Oui, il y aura pas mal de rotation", nous a-t-il répondu dans un sourire ce vendredi après-midi. Une décision non pas comme punition après la première mi-temps ratée contre la Juventus Turin, mais toujours dans son désir de faire tourner un maximum. Les remplaçantes d’hier seront certainement les titulaires de demain, d’autant plus que le groupe lyonnais a été réduit en passant de la Ligue des champions à la Première Ligue.

    Un onze totalement repensé ?

    Avec seulement dix-huit noms à inscrire sur la feuille de match samedi, Jonatan Giraldez savait déjà que celui d’Elma Nelhage n’allait pas apparaitre. La Suédoise ne sera pas la seule absente par rapport au déplacement en Italie. Devant faire des choix et souhaitant reposer certains organismes mis à rude contribution depuis le début de la saison, le coach lyonnais a ménagé Ingrid Engen, Lindsey Heaps et Kadidiatou Diani, en plus de Féérine Belhadj, la troisième gardienne de l’effectif.

    Le groupe : Endler, Micah - Tarciane, Lawrence, Sombath, Renard, Svava, Bacha - Egurrola, Shrader, Yohannes, Benyahia, Dumornay - Hegerberg, Katoto, Brand, Chawinga, Becho.

    *Vous pouvez profiter d'un tarif préférentiel avec le code OLETLY pour assister à cette rencontre en cliquant sur ce lien.

    Afonso Moreira lors d'OL - PSG
    Fonseca (OL) a été "fier de (ses) joueurs contre le PSG"
    4 commentaires
    1. seb.66
      seb.66 - ven 21 Nov 25 à 18 h 33

      A mon avis il aurait été préférable de laisser Engen au repos mercredi...

      1. Viter
        Vit Trindade - ven 21 Nov 25 à 18 h 40

        Elle et le reste de l’équipe, parce que personne n’a vraiment joué en première mi-temps. On gagne en équipe et on perd en équipe.

        1. isabielle
          isabielle - ven 21 Nov 25 à 18 h 51

          Ouais, t'as raison, il faudrait toujours commencer par la deuxième mi-temps !... 😜

    2. chignol
      chignol - ven 21 Nov 25 à 18 h 44

      Super, on va revoir Vicki..

