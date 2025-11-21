Actualités
Afonso Moreira lors d'OL - PSG
Afonso Moreira lors d’OL – PSG (Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

Fonseca (OL) a été "fier de (ses) joueurs contre le PSG"

  • par David Hernandez

    • Deux semaines après la défaite contre le PSG, Paulo Fonseca est malgré tout revenu sur la prestation de ses joueurs. Le Portugais a apprécié l’attitude de revenir par deux fois au score. Même si le résultat n’a pas été à la hauteur.

    Du haut de son perchoir au Parc OL, il a dû fulminer intérieurement. Contre le PSG, Paulo Fonseca a certainement été aussi remonté que son adjoint Jorge Maciel ou que son directeur technique Matthieu Louis-Jean. Les décisions arbitrales de M. Bastien aurait sûrement fait bondir le Portugais de son banc à plus d’une reprise il y a deux semaines. C’est finalement de la tribune de presse du stade de Décines que Fonseca a vécu ce sentiment d’injustice. Toujours suspendu et ce jusqu’au coup de sifflet final du match contre le FC Nantes, le technicien lyonnais a regardé, impuissant, le PSG s’offrir les trois points au bout du temps additionnel. "Il y avait un mix de sentiments à la fin du match, a-t-il confié à froid ce vendredi. Le résultat n’était pas représentatif du match."

    "C'est difficile de perdre de cette manière"

    Revenu par deux fois au score contre le leader de la Ligue 1, l’OL a fait preuve d’une vraie force de caractère pour poser des soucis au PSG. Luis Enrique avait salué la performance des coéquipiers de Moussa Niakhaté après la rencontre et l’Espagnol a été suivi par son homologue portugais, deux semaines plus tard. "Avec toutes les difficultés que nous avons en ce moment, nous avons très bien joué et nous avons fait beaucoup de bonnes choses. C’est difficile de perdre comme ça, mais nous devons être orgueilleux et fiers de ce que nous avons fait en gardant cette mentalité à chaque match." Et faire en sorte que cette fierté rapporte des points, car le 9 novembre dernier, ce sont bien zéro point qui sont rentrés dans la besace lyonnaise.

    à lire également
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    OL Lyonnes - Strasbourg : Engen, Heaps et Diani ménagées

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    OL Lyonnes - Strasbourg : profitez d'un tarif préférentiel pour assister au match 18/11/25
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    OL Lyonnes - Strasbourg : Engen, Heaps et Diani ménagées 18:20
    Afonso Moreira lors d'OL - PSG
    Fonseca (OL) a été "fier de (ses) joueurs contre le PSG" 17:45
    Alexandre Lacazette face à Sinaly Diomandé lors d'Auxerre - OL
    Auxerre avec Diomandé mais sans trois titulaires contre l’OL 17:00
    OL - PSG le dimanche 9 novembre 2025
    OL - PSG (2-3) : une faute de Kluivert avant la main de Zarbanyi ? 16:15
    Elma Juntilla Nelhage, défenseuse de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Strasbourg : Nelhage va faire défaut chez les Fenottes 15:30
    Adil Hamdani, attaquant des U17 de l'OL
    OL : plusieurs jeunes à l’entraînement ce vendredi 14:45
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca : "L'OL se doit d'être ambitieux à Auxerre" 14:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Rachid Ghezzal lors d'OL - PSG
    Auxerre - OL : Ghezzal touché à l’ischio et absent 13:19
    OL Académie
    OL Académie : le programme du week-end 12:30
    Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
    Kluivert absent pour Auxerre - OL, Maitland-Niles malade 11:44
    Le logo de l'OL
    Détenteur d'un véritable musée au Creusot, un supporter va être invité par l'OL 11:00
    Ada Hegerberg lors de Norvège - Irlande du Nord à l'Euro 2022
    OL Lyonnes : une longue liste d'internationales appelées 10:15
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    Mercato : aucune recrue possible pour Monaco - OL le 3 janvier 09:30
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    OL Lyonnes - Bleues : Bonadei s’exprime sur le cas Renard 08:45
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
    Mercato : l’OL dresse le profil de l’attaquant souhaité 08:00
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    OL - DNCG : un mercato hivernal sous le signe de l’achat - vente 07:30
    Malick Fofana face à Utrecht
    OL : Malick Fofana, Tyler Morton... Le point sur le mercato à venir 20/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut