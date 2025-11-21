Fonseca (OL) a été "fier de (ses) joueurs contre le PSG"

Deux semaines après la défaite contre le PSG, Paulo Fonseca est malgré tout revenu sur la prestation de ses joueurs. Le Portugais a apprécié l’attitude de revenir par deux fois au score. Même si le résultat n’a pas été à la hauteur.

Du haut de son perchoir au Parc OL, il a dû fulminer intérieurement. Contre le PSG, Paulo Fonseca a certainement été aussi remonté que son adjoint Jorge Maciel ou que son directeur technique Matthieu Louis-Jean. Les décisions arbitrales de M. Bastien aurait sûrement fait bondir le Portugais de son banc à plus d’une reprise il y a deux semaines. C’est finalement de la tribune de presse du stade de Décines que Fonseca a vécu ce sentiment d’injustice. Toujours suspendu et ce jusqu’au coup de sifflet final du match contre le FC Nantes, le technicien lyonnais a regardé, impuissant, le PSG s’offrir les trois points au bout du temps additionnel. "Il y avait un mix de sentiments à la fin du match, a-t-il confié à froid ce vendredi. Le résultat n’était pas représentatif du match."

"C'est difficile de perdre de cette manière"

Revenu par deux fois au score contre le leader de la Ligue 1, l’OL a fait preuve d’une vraie force de caractère pour poser des soucis au PSG. Luis Enrique avait salué la performance des coéquipiers de Moussa Niakhaté après la rencontre et l’Espagnol a été suivi par son homologue portugais, deux semaines plus tard. "Avec toutes les difficultés que nous avons en ce moment, nous avons très bien joué et nous avons fait beaucoup de bonnes choses. C’est difficile de perdre comme ça, mais nous devons être orgueilleux et fiers de ce que nous avons fait en gardant cette mentalité à chaque match." Et faire en sorte que cette fierté rapporte des points, car le 9 novembre dernier, ce sont bien zéro point qui sont rentrés dans la besace lyonnaise.