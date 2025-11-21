Actualités
Alexandre Lacazette face à Sinaly Diomandé lors d'Auxerre - OL
Alexandre Lacazette face à Sinaly Diomandé lors d’Auxerre – OL (AFP)

Auxerre avec Diomandé mais sans trois titulaires contre l’OL

  • par David Hernandez

    • Lanterne rouge de la Ligue 1, Auxerre s’est lancé en mission "maintien" après cette trêve internationale. Christophe Pélissier devra malgré tout faire sans Senaya, Owusu et Sierralta contre l’OL.

    Cela a tout du match piège. Sur le papier, aller à Auxerre, lanterne rouge de la Ligue 1, peut ressembler à une bonne remise en jambes pour l’OL. Seulement, les absences dans le secteur défensif lyonnais n'aident pas à l’optimisme, surtout face à une formation auxerroise qui joue son maintien. En conférence de presse, Christophe Pélissier a d’ailleurs assuré que le message martelé depuis plusieurs jours était celui d’une sorte de mission commando sur les dernières semaines de 2025. "Les quatre prochains matchs constituent un bloc à bien négocier, surtout avec trois rencontres à la maison. Il faut couper cette série de résultats négatifs et lancer l'opération maintien."

    L'ancien Lyonnais Owusu absent

    Cela commencera dès ce dimanche (15h) à l’Abbé Deschamps avec la venue de l’OL. Un choc pour lequel Pélissier devra se passer de plusieurs éléments importants. Si Sinaly Diomandé va faire son retour, l’AJA ne pourra pas compter sur Marvin Senaya, le latéral droit, l’ancien Lyonnais Elisha Owusu et Francisco Sierralta"Owusu sera peut-être disponible la semaine prochaine. Pour Senaya, ce sera une absence de trois semaines ou un mois." Trois coups durs pour la lanterne rouge, qui n’avait pas forcément besoin de ça. 

    Laisser un commentaire

