OL - PSG (2-3) : une faute de Kluivert avant la main de Zarbanyi ?

Deux semaines après la victoire polémique du PSG sur l’OL, les actions litigieuses font toujours parler. La caméra placée sur Benoit Bastien dévoile une autre facette des échanges, notamment sur la main non sifflée d’Illya Zabarnyi.

Avec deux semaines de trêve internationale, on aurait pu se dire que le match entre l’OL et le PSG n’était désormais plus qu’un lointain souvenir. Ce n’est clairement pas le cas puisque Paulo Fonseca est revenu sur ce match ce vendredi, tandis que Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger digéraient encore moyennement, jeudi lors d’une rencontre avec les suiveurs, les décisions de Benoit Bastien. La faute de Vitinha sur Tanner Tessmann restait encore en travers de la gorge des dirigeants lyonnais. Mais, ce vendredi, ce sont les images de la caméra placée sur l’arbitre central qui vont relancer le débat.

Une justification plus claire ?

Non pas sur ce deuxième but parisien, mais bien sur l’absence de coup de sifflet sur une main d’Illya Zabarnyi dans la surface. Après la rencontre, la Direction technique de l’arbitrage avait mis en avant un manque de certitude sur le fait que l’Ukrainien avait vraiment touché le ballon. Seulement, la DTA n’avait à aucun moment parlé d’une potentielle faute de Ruben Kluivert sur Warren Zaïre-Emery. Or, sur les audios présentés ce vendredi par le compte X Ligue1+, Benoit Bastien annonce que le Néerlandais "pousse Zaire-Emery avant. Je siffle la faute avant". Sur les images fournies, il est vrai que le défenseur de l’OL pousse le Parisien sur son coéquipier, ce qui déséquilibre ce dernier et donc peut expliquer son geste. Une justification qui aurait peut-être trouvé un meilleur écho que l’argument avancé par la DTA.