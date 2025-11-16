Un coup dur pour Auxerre avant de recevoir l'OL ?

Le défenseur central d'Auxerre, Francisco Sierralta, s'est blessé avec sa sélection. Il pourrait manquer le match de dimanche face à l'OL.

Sinaly Diomandé est de retour, mais Auxerre a peut-être perdu un autre défenseur central durant la trêve internationale. En effet, Francisco Sierralta, joueur chilien de son état, souffre d'une blessure musculaire. Sa Fédération a communiqué à ce sujet ce samedi, sans préciser la nature de ce pépin physique. Sauf qu'il pourrait être sur le flanc un certain temps.

Une convalescence "au-delà de la trêve internationale"

Il est tout de même indiqué que "sa convalescence s'étendra au-delà de la fenêtre internationale FIFA en cours". Or, dimanche 23 novembre, l'AJA, dernière de Ligue 1 avec sept points, reçoit l'Olympique lyonnais. Un forfait du footballeur de 28 ans serait un coup dur pour les Bourguignons. Recruté cet été, il a participé à dix des douze journées de Ligue 1, dont neuf comme titulaire.

Sur la coupure en cours, Sierralta n'a pas disputé la confrontation amicale face à la Russie. Il était pourtant resté sur le terrain durant 90 minutes lors du revers 2 à 0 contre Angers. Une défaite qui plonge encore un peu plus la troupe de Christophe Pélissier dans le doute. Mais elle espère se remobiliser le week-end prochain, devant son public de l'Abbé-Deschamps, face à l'OL.