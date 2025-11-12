Auxerre - OL : Sinaly Diomandé de retour face aux Lyonnais

Suspendu face à Angers (2-0), Sinaly Diomandé sera de retour pour l'AJ Auxerre face à l'OL. Il retrouvera à cette occasion son ancien club.

La trêve internationale de novembre, la dernière de l'année, va accaparer le football mondial sur les prochains jours. Mais après cela, les clubs retrouveront la lumière jusqu'au passage à la nouvelle année. Pour l'OL, le calendrier à venir en Ligue 1, avec Auxerre le dimanche 23 (15 heures) et Nantes le 30 novembre, doit lui permettre de renouer avec le succès.

Deux matchs cette saison pour Diomandé

Une condition presque sine qua non pour entretenir l'ambition d'une coupe d'Europe en 2026-2027. Le rendez-vous en Bourgogne, lors de la 13e journée, sera l'occasion de retrouver deux anciens de la maison, le milieu de terrain Elisha Owusu et le défenseur Sinaly Diomandé. Ce dernier sera de retour dans le groupe auxerrois après avoir purgé son match de suspension lors de la défaite de son équipe à Angers le week-end dernier (2-0).

L'Ivoirien pourrait ne pas faire de mal dans cette formation de l'AJA dernière du championnat et en pleine déliquescence. Elle vient d'enchaîner quatre défaites de rang et n'a plus gagné depuis le 21 septembre. Mais dans son antre de l'Abbé-Deschamps, les Bourguignons comptent bien se relancer en jouant un mauvais tour aux Lyonnais.

Diomandé, qui a porté à 85 reprises le maillot rouge et bleu de 2020 à 2023, a disputé pour l'instant deux affiches de Ligue 1 cette saison. Il était blessé à l'aine en début d'exercice, avant de revenir pour deux titularisations et une expulsion suite à deux avertissements face à Marseille (0-1).

Une pluie d'absents à l'OL

Rappelons que durant ce déplacement, les Rhodaniens devront se passer d'Hans Hateboer, Nicolas Tagliafico et de Tyler Morton (suspendus). Sans oublier Orel Mangala, Ernest Nuamah et Malick Fofana (blessés). En attendant des nouvelles de Pavel Šulc, forfait contre le PSG (2-3).