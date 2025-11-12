Pour l'OL, il faudra bricoler jusqu'à janvier

Face aux blessures, notamment dans le secteur offensif, l'OL improvise presque au jour le jour. Avec la perspective de retrouver toutes ses armes en début d'année prochaine.

Si son coaching peut être remis en cause, Paulo Fonseca réussit jusqu'à présent très bien à préparer ses rencontres. Malgré la défaite 3-2 de l'OL, le duel face au PSG dimanche en est une bonne illustration avec un plan de jeu appliqué et qui a gêné les champions d'Europe. Maintenant, on a pu remarquer que l'équipe tirait la langue ces dernières semaines.

Cela se voit dans les résultats et dans certains petits pépins physiques qui ont touché Corentin Tolisso et Pavel Šulc. La trêve internationale permettra à quelques-uns de souffler, mais il faudra ensuite de nouveau repartir au charbon jusqu'à la coupure hivernale. D'ici à janvier, l'Olympique lyonnais disputera sept rencontres en 28 ou 29 jours (un tour de Coupe de France reste à caler le 20 ou 21 décembre).

L'OL en quête d'un second souffle

Et hormis le Tchèque, il ne retrouvera aucun des joueurs actuellement à l'infirmerie (Orel Mangala, Ernest Nuamah et Malick Fofana) d'ici là. Sans oublier les suspendus, car les coéquipiers de Nicolas Tagliafico multiplient les cartons rouges dernièrement. Pour le staff, il faut donc improviser. Par exemple, il devra se débrouiller avec au moins six absents à Auxerre le 23 novembre prochain.

Les "punis" par les arbitres reviendront évidemment, mais en attendant 2026, l'OL aura besoin de retrouver un second souffle après avoir marqué le pas entre octobre et novembre (deux succès sur les sept dernières sorties). Sauf qu'il n'aura pas d'armes supplémentaires, et qu'il lui faudra bricoler et faire preuve d'inventivité avec des solutions limitées.

Un calendrier plus abordable jusqu'à janvier

Au moins, l'état d'esprit de chacun est irréprochable, ce qui permet de traverser cette période délicate. Autre fait important, le calendrier sera, sur le papier, plus abordable. En championnat, les Rhodaniens défieront les trois derniers (Auxerre, Nantes, Lorient) et Le Havre, qui est 12e. En Ligue Europa, ce sera Maccabi Tel-Aviv (34e) et Go Ahead Eagles (21e).

Il sera important de respecter chaque adversaire assurément, mais ces rivaux n'ont rien d'insurmontables pour Moussa Niakhaté et ses partenaires. De quoi entretenir une bonne dynamique jusqu'à janvier et voir ensuite comment reviennent les absents ? "Est-ce que les meilleures recrues, ce ne seraient pas les blessés ? On a vu au Betis (2-0) que ceux qui avaient l'occasion de marquer des points, notamment les jeunes, n'y sont pas parvenus. Ceux actuellement à l'infirmerie vont venir petit à petit agrémenter l'effectif", espère Nicolas Puydebois.

Le "recrutement" interne pour bien finir la saison ?

Comme le souligne l'ancien gardien trois fois champion de France (2003-2005), ils viendront densifier le groupe et offrir d'autres choix au coach. "Il faudra les intégrer au fur et à mesure. Mangala, par exemple, peut amener dans l'impact au milieu de terrain. Il permet de modifier l'organisation si tu as envie. Ça ouvre d'autres possibilités, à l'image de Nuamah qui apportera de la percussion par rapport à (Adam) Karabec, tandis que Fofana et (Afonso) Moreira pourront alterner ou jouer ensemble."

Restera tout de même plusieurs interrogations, à savoir dans quelles dispositions seront-ils à leur retour ? Sachant que pour les deux ailiers, il faudra a priori plutôt patienter jusqu'à début février. Quant au mercato, l'OL aura-t-il la possibilité de bouger significativement ? Michael Gerlinger a bien rappelé dernièrement que le club n'était pas tiré d'affaire financièrement. Endrick pourrait néanmoins débarquer et densifier le poste d'avant-centre. Ce qui ne serait pas un luxe pour les Lyonnais.