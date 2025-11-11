OL : à quand un retour d’Orel Mangala ?

Victime d’une rupture du ligament croisé en février dernier, Orel Mangala n’est toujours pas revenu à la compétition. Le milieu belge a connu du retard dans sa rééducation à l’OL.

Ils n’étaient pas nombreux à l’entraînement ce mardi matin pour la reprise. Dans cette trêve internationale, dix joueurs ont mis les voiles, tandis que d’autres doivent observer du repos pour soigner des pépins physiques comme Pavel Sulc. Orel Mangala est bien à Décines également, mais la question est de savoir s’il pourra reprendre complètement l’entraînement collectif. Ces derniers temps, le milieu s’affiche de temps en temps avec ses coéquipiers avant de disparaitre, comme ce fut le cas depuis mercredi dernier. La faute à sa rupture du ligament croisé en février dernier ? Oui.

Un genou qui continue de gonfler

"Attendu pour septembre" comme l’a expliqué Paulo Fonseca, le Belge a connu du retard. "Orel a des problèmes quand il commence, le genou commence à gonfler." Victime d’une petite rechute il y a deux mois, Orel Mangala a donc dû faire preuve de patience. Il le faudra encore car les propos du coach lyonnais montrent que l’ancien d’Everton est encore loin d’être à 100%. S’il pourrait être vu comme une recrue interne durant l’hiver, Mangala va devoir cravacher pour retrouver son niveau. "On verra dans les prochaines semaines. Nous devons gérer son cas. J'ai l'intention qu’il commence bientôt avec nous."