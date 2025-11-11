Actualités
Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
Orel Mangala à l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL : à quand un retour d’Orel Mangala ?

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Victime d’une rupture du ligament croisé en février dernier, Orel Mangala n’est toujours pas revenu à la compétition. Le milieu belge a connu du retard dans sa rééducation à l’OL.

    Ils n’étaient pas nombreux à l’entraînement ce mardi matin pour la reprise. Dans cette trêve internationale, dix joueurs ont mis les voiles, tandis que d’autres doivent observer du repos pour soigner des pépins physiques comme Pavel Sulc. Orel Mangala est bien à Décines également, mais la question est de savoir s’il pourra reprendre complètement l’entraînement collectif. Ces derniers temps, le milieu s’affiche de temps en temps avec ses coéquipiers avant de disparaitre, comme ce fut le cas depuis mercredi dernier. La faute à sa rupture du ligament croisé en février dernier ? Oui.

    Un genou qui continue de gonfler

    "Attendu pour septembre" comme l’a expliqué Paulo Fonseca, le Belge a connu du retard. "Orel a des problèmes quand il commence, le genou commence à gonfler." Victime d’une petite rechute il y a deux mois, Orel Mangala a donc dû faire preuve de patience. Il le faudra encore car les propos du coach lyonnais montrent que l’ancien d’Everton est encore loin d’être à 100%. S’il pourrait être vu comme une recrue interne durant l’hiver, Mangala va devoir cravacher pour retrouver son niveau. "On verra dans les prochaines semaines. Nous devons gérer son cas. J'ai l'intention qu’il commence bientôt avec nous."

    à lire également
    Adil Hamdani, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : les résultats du week-end
    2 commentaires
    1. Avatar
      Poupette38 - mar 11 Nov 25 à 15 h 39

      Vous vous rappelez de Nabil Fékir, il avait du reprendre trop tôt après "ses croisés" et avait du subir une 2e petite intervention chirurgicale = absence prolongée .
      J'y ai pensé tout de suite avec les problèmes d'Orel .

      Signaler
    2. Avatar
      Forest Gone - mar 11 Nov 25 à 16 h 14

      Des nouvelles de Fofana ? Opération ou pas ? Mangala même sur une jambe ça doit challenger Tessmann I guess.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Adil Hamdani, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : les résultats du week-end 15:50
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    OL : à quand un retour d’Orel Mangala ? 15:00
    Les joueurs de l'OL avant Real Betis en Ligue Europa
    OL : le programme des internationaux lyonnais 14:10
    Afonso Moreira lors d'OL - PSG
    OL - PSG, deuxième audience de la saison sur Ligue 1+ 13:20
    Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
    OL Lyonnes - Wolfsburg : retrouvailles particulières pour Brand 12:30
    Georges Mikautadze, Nicolas Tagliafico, Tyler Morton et Pavel Sulc à l'entraînement de l'OL
    Mercato : le trading estival a fait du bien à l'OL 11:45
    Eleni Antoniou arbitrera Slavia Prague - OL
    Un arbitrage grec pour OL Lyonnes - Wolfsburg 11:00
    Benoit Bastien lors de Monaco - OL en 2024-2025
    OL, Ligue 1, arbitres… la grande défiance 10:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL : un programme allégé à Décines pour la première semaine de trêve 09:30
    Georges Mikautadze lors d'OL - RWDM Brussels
    Mercato : Mikautadze n’a rapporté "que" 22,5M€ à l’OL 08:45
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Encore énervé, Tolisso (OL) propose une rencontre aux arbitres 08:00
    OL - PSG (2-3) : la DTA donne raison à Bastien et la VAR 07:30
    Vignette TKYDG 10 11 2025
    OL - PSG (2-3) : "Arbitrage catastrophique", le ras-le-bol lyonnais ! 10/11/25
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    OL Lyonnes - Wolfsburg : Katoto de retour dans le groupe 10/11/25
    OL - PSG (2-3) : le deuxième but parisien polémique absent de la "ref cam" 10/11/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Quatre mille spectateurs attendus pour OL Lyonnes - Wolfsburg 10/11/25
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et Nasroallahi El Guartit, président de l’Ittihad Riadi de Tanger
    Eagle Football Group (ex-OL Groupe) s’associe avec l’Ittihad Riadi de Tanger 10/11/25
    Rachid Ghezzal lors d'OL - PSG
    OL - PSG (2-3) : Maciel justifie la titularisation de Ghezzal 10/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut