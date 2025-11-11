OL : le programme des internationaux lyonnais

Les joueurs de l’OL avant Real Betis en Ligue Europa (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)
Depuis lundi, de nombreux internationaux ont quitté l'OL pour rejoindre leur sélection. Pour cette dernière trêve internationale en 2025, ils seront dix loin de Lyon.
Clinton Mata – Angola
- Angola – Argentine, le vendredi 14 novembre à 17h (Match amical)
- Angole – Guinée Bissau, le mardi 18 novembre (Amical)
Mathys de Carvalho - Portugal U20
- Portugal – Italie, le vendredi 14 novembre à 18h30 (Amical)
- Portugal – Roumanie, le lundi 17 novembre à 17h30 (Amical)
Afonso Moreira – Portugal U21
- République Tchèque U21 – Portugal U21, le mardi 18 novembre à 18h (Qualifications pour l'Euro U21)
Matthias Da Silva – Portugal U19
- Portugal – Estonie, le mercredi 12 novembre à 18h (Qualifications pour l'Euro U19)
- Portugal – Macédoine du Nord, samedi 15 novembre à 18h (Qualifications pour l'Euro U19)
- Portugal – Belgique, mardi 18 novembre (Qualifications pour l'Euro U19)
Téo Barisic – Croatie U21
- Croatie – Lituanie, le jeudi 13 novembre à 17h00 (Qualifications pour l'Euro U21)
- Hongrie – Croatie, le mardi 18 novembre à 20h00 (Qualifications pour l'Euro U21)
Moussa Niakhaté – Sénégal
- Brésil – Sénégal, le samedi 15 novembre à 17h (Amical)
- Kenya – Sénégal, le mardi 18 novembre (Amical)
Adam Karabec – République Tchèque
- République Tchèque - Saint Marin, le jeudi 13 novembre à 18h00 (Qualification CDM 2026)
- République Tchèque – Gibraltar, le lundi 17 novembre à 20h45 (Qualification CDM 2026)
Enzo Molebe, Khalis Merah – Équipe de France U19
- France U19 - Iles Féroé U19, le mercredi 12 novembre 2025 à 13h (Qualifications pour l'Euro U19)
- France U19 – Bulgarie U19, le samedi 15 novembre à 13h, (Qualifications pour l'Euro U19)
- Hongrie U19 – France U19, le mardi 18 novembre à 17h30, (Qualifications pour l'Euro U19)
Nicolás Tagliafico – Argentine
- Angola – Argentine, le vendredi 14 novembre à 17h (Match amical)
Tanner Tessmann – Etats-Unis
- USA – Paraguay, le samedi 15 novembre (Amical)
- USA – Uruguay, le mardi 18 novembre (Amical)
Bryan Meyo - Gabon
- Nigeria – Gabon, le jeudi 13 novembre à 18h (Demi-finale des barrages continentaux pour la Coupe du Monde 2026)