Les joueurs de l'OL avant Real Betis en Ligue Europa
Les joueurs de l’OL avant Real Betis en Ligue Europa (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

OL : le programme des internationaux lyonnais

  • par David Hernandez

    • Depuis lundi, de nombreux internationaux ont quitté l'OL pour rejoindre leur sélection. Pour cette dernière trêve internationale en 2025, ils seront dix loin de Lyon.

    Clinton Mata – Angola

    • Angola – Argentine, le vendredi 14 novembre à 17h (Match amical)
    • Angole – Guinée Bissau, le mardi 18 novembre (Amical)

    Mathys de Carvalho - Portugal U20

    • Portugal – Italie, le vendredi 14 novembre à 18h30 (Amical)
    • Portugal – Roumanie, le lundi 17 novembre à 17h30 (Amical)

    Afonso Moreira – Portugal U21

    • République Tchèque U21 – Portugal U21, le mardi 18 novembre à 18h (Qualifications pour l'Euro U21)

    Matthias Da Silva – Portugal U19

    • Portugal – Estonie, le mercredi 12 novembre à 18h (Qualifications pour l'Euro U19)
    • Portugal – Macédoine du Nord, samedi 15 novembre à 18h (Qualifications pour l'Euro U19)
    • Portugal – Belgique, mardi 18 novembre (Qualifications pour l'Euro U19)

    Téo Barisic – Croatie U21

    • Croatie – Lituanie, le jeudi 13 novembre à 17h00 (Qualifications pour l'Euro U21)
    • Hongrie – Croatie, le mardi 18 novembre à 20h00 (Qualifications pour l'Euro U21)

    Moussa Niakhaté – Sénégal

    • Brésil – Sénégal, le samedi 15 novembre à 17h (Amical)
    • Kenya – Sénégal, le mardi 18 novembre (Amical)

    Adam Karabec – République Tchèque

    • République Tchèque - Saint Marin, le jeudi 13 novembre à 18h00 (Qualification CDM 2026)
    • République Tchèque – Gibraltar, le lundi 17 novembre à 20h45 (Qualification CDM 2026)

    Enzo Molebe, Khalis Merah – Équipe de France U19

    • France U19 - Iles Féroé U19, le mercredi 12 novembre 2025 à 13h (Qualifications pour l'Euro U19)
    • France U19 – Bulgarie U19, le samedi 15 novembre à 13h, (Qualifications pour l'Euro U19)
    • Hongrie U19 – France U19, le mardi 18 novembre à 17h30, (Qualifications pour l'Euro U19)

    Nicolás Tagliafico – Argentine

    • Angola – Argentine, le vendredi 14 novembre à 17h (Match amical)

    Tanner Tessmann – Etats-Unis

    • USA – Paraguay, le samedi 15 novembre (Amical)
    • USA – Uruguay, le mardi 18 novembre (Amical)

    Bryan Meyo - Gabon

    • Nigeria – Gabon, le jeudi 13 novembre à 18h (Demi-finale des barrages continentaux pour la Coupe du Monde 2026)
    Afonso Moreira lors d'OL - PSG
    OL - PSG, deuxième audience de la saison sur Ligue 1+

