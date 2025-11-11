OL - PSG, deuxième audience de la saison sur Ligue 1+

Dans un match qui a tenu en haleine les plus de 58 000 spectateurs à Décines, OL - PSG a attiré près d’un million de téléspectateurs sur Ligue 1+. Un succès d’audience pour la chaîne lancée par la Ligue.

Les deux plus grands clubs depuis les années 2000, des buts, des polémiques, des stars… Dimanche soir, OL - PSG était forcément attendu en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Le club parisien cherchait à reprendre son fauteuil de leader, tandis que les Lyonnais voulaient faire tomber l’ogre parisien et se relancer. L’enjeu sportif était là et le spectacle a été au rendez-vous. Pour le meilleur, à l’image de ce lob d’Ainsley Maitland-Niles, ou le pire avec les polémiques liées à l’arbitrage de M. Bastien.

Le Classique OM - PSG en tête

Si l’OL pouvait se satisfaire d’avoir signé un record d’affluence à Décines pour un match de la formation lyonnaise, Ligue 1+ pouvait aussi avoir le sourire. Dimanche soir, la chaîne créée par la LFP a connu un succès d’audience. Avec 903 000 téléspectateurs et un pic à 1,07 million en fin de match, la chaîne a réalisé sa deuxième meilleure performance depuis son lancement cet été. Le record revient à OM - PSG qui avait attiré en moyenne 1,2 million de téléspectateurs et culminé à 1,4 million.