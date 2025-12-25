Actualités
OL – OM, corner (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Ligue 1 : l'OL obtient davantage de corners que les autres

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • C'est une véritable arme qu'il faut savoir maîtriser. En Ligue 1, aucune autre équipe n'a gagné autant de corners que l'OL. Reste à y ajouter de l'efficacité.

    Le RC Lens le démontre bien, rien de tel qu'une phase arrêtée pour débloquer une rencontre. Selon les statistiques, avec Arsenal, le premier de Ligue 1 est la meilleure équipe d'Europe sur les corners. Avec neuf réalisations sur ces actions, les Sang et Or engrangent bien des points grâce aux coups de pied de coin. Pourtant, elle n'est pas la formation qui en obtient le plus en championnat.

    Non, il s'agit de l'OL. Avec 104 corners sifflés en sa faveur après 16 journées, l'Olympique lyonnais devance le PSG (100), Lille (99) et les Lensois (96). Un quator loin devant la meute d'ailleurs. Signe que les coéquipiers de Corentin Tolisso tentent beaucoup (202 tirs par match, 6es), ce qui aboutit à une moyenne de 6,5 coups de pied de coin par rencontre.

    2,8% de réussite sur les corners pour l'OL

    Maintenant, ces occasions se concluent très rarement par un but pour les Rhodaniens. Trois ont découlé de ces phases de jeu depuis le mois d'août, contre Angers (1-0) et Nice (3-2). Tanner Tessmann a délivré son club face aux Angevins en deux temps après une reprise de Martin Satriano. Sur la Côte d'Azur, Pavel Šulc a signé un doublé, en vain, avec deux réalisations de la tête.

    Ce ratio de 3 sur 104 revient à un taux de réussite de 2,8% pour l'OL. Pour les hommes de Pierre Sage, nous grimpons à 9,4%. À voir si les Lyonnais peuvent suivre cet exemple en 2026.

    Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
    Ligue 1 - Discipline : où en sont les joueurs de l'OL ?
    1. Avatar
      Poupette38 - jeu 25 Déc 25 à 15 h 13

      D'où l'importance de mieux les gérer 😠😠😠

