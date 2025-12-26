Actualités
Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
Ainsley Maitland-Niles lors de Lens – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Cette saison, l'OL est abonné au 1 à 0

  • par Gwendal Chabas

    • Avec sept 1-0 sur les vingt-trois matchs disputés sur la première moitié de saison, l'OL a collectionné ce score. Notamment au tout début de l'exercice 2025-2026.

    On dit que c'est la marque des champions. C'est souvent ainsi qu'est considéré le fameux 1 à 0. Un score particulièrement répandu cette saison du côté de l'Olympique lyonnais. Notamment entre août et septembre, une période durant laquelle les protégés de Paulo Fonseca semblaient infranchissables défensivement, quand bien même ils peinaient offensivement.

    30% de 1-0 dans les matchs de l'OL

    C'est bien simple, sur les sept premières sorties de l'OL en 2025-2026, cinq se sont achevées avec un 1-0 au tableau d'affichage. Toujours au bénéfice des Rhodaniens. Ce fut moins le cas par la suite, mais au total, on recense sept 1-0 lors de leurs affiches, dont une fois en leur défaveur (à Lorient). Ce qui signifie que 30% de leurs matchs se sont conclus sur cette marque.

    Les rencontres des coéquipiers de Corentin Tolisso ont également accouché de plusieurs 3-0 (trois, 13%), 2-0 (trois, 13%) et 2-1 (trois, 13%). Parmi les résultats moins conventionnels, comment oublier le 6 à 0 infligé au Maccabi Tel-Aviv en Ligue Europa, ou encore le frustrant 3-3 contre le Paris FC. Des cartons offensifs qui n'ont pas été légion jusqu'à présent sur les vingt-trois apparitions des Lyonnais.

    à lire également
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    Ligue 1, Ligue Europa, Coupe de France : l'OL va voyager en janvier

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    Cette saison, l'OL est abonné au 1 à 0 17:00
    Clinton Mata (Angola) face Zimbabwe.
    CAN : Clinton Mata (OL) et l'Angola repris par le Zimbabwe 16:00
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    Ligue 1, Ligue Europa, Coupe de France : l'OL va voyager en janvier 15:00
    OL académie : le bilan des U17 et U19 à la mi-saison 14:00
    Maitland-Niles et Mata devant Del Castillo (Brest)
    OL : Ainsley Maitland-Niles et Clinton Mata bientôt centenaires 13:00
    Afonso Moreira et les joueurs de l'OL
    Ligue Europa : les chiffres du bon parcours de l'OL 12:00
    Antoine Mendy (Nice) au duel avec Malick Fofana (OL)
    OL : Malick Fofana et Afonso Moreira parmi les U21 les plus décisifs de Ligue 1 11:00
    Le plateau de TKYDG
    OL : retrouvez toutes nos émissions Tant qu'il y aura des Gones 10:10
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Niakhaté et les joueurs de l'OL face au Maccabi Tel-Aviv
    OL : les joueurs les plus utilisés par Paulo Fonseca 09:25
    OL - Mercato : au milieu aussi, des ajustements à venir ? 08:40
    Les joueuses d'OL Lyonnes
    Première Ligue : OL Lyonnes - Lens sera visible gratuitement 08:00
    Clinton Mata, défenseur de l'OL
    CAN : Clinton Mata (OL) et l'Angola doivent débloquer le compteur 07:30
    Endrick, attaquant prêté par le Real Madrid à l'OL
    Real Madrid : Endrick est persuadé de réussir à l'OL 25/12/25
    Tanbitha Chawinga (OL Lyonnes)
    OL Lyonnes : les meilleures buteuses à mi-parcours 25/12/25
    Sulc (OL) face à Mboup et Chitard (Brest)
    Ligue 1, Ligue Europa, Coupe de France... Le calendrier de l'OL en janvier 25/12/25
    Ligue 1 : l'OL obtient davantage de corners que les autres 25/12/25
    Ernest Nuamah, ailier de l'OL
    Le RWD Molenbeek continuerait de payer pour Ernest Nuamah 25/12/25
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : le calendrier des U19 pour la phase élite 25/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut