Cette saison, l'OL est abonné au 1 à 0

Avec sept 1-0 sur les vingt-trois matchs disputés sur la première moitié de saison, l'OL a collectionné ce score. Notamment au tout début de l'exercice 2025-2026.

On dit que c'est la marque des champions. C'est souvent ainsi qu'est considéré le fameux 1 à 0. Un score particulièrement répandu cette saison du côté de l'Olympique lyonnais. Notamment entre août et septembre, une période durant laquelle les protégés de Paulo Fonseca semblaient infranchissables défensivement, quand bien même ils peinaient offensivement.

30% de 1-0 dans les matchs de l'OL

C'est bien simple, sur les sept premières sorties de l'OL en 2025-2026, cinq se sont achevées avec un 1-0 au tableau d'affichage. Toujours au bénéfice des Rhodaniens. Ce fut moins le cas par la suite, mais au total, on recense sept 1-0 lors de leurs affiches, dont une fois en leur défaveur (à Lorient). Ce qui signifie que 30% de leurs matchs se sont conclus sur cette marque.

Les rencontres des coéquipiers de Corentin Tolisso ont également accouché de plusieurs 3-0 (trois, 13%), 2-0 (trois, 13%) et 2-1 (trois, 13%). Parmi les résultats moins conventionnels, comment oublier le 6 à 0 infligé au Maccabi Tel-Aviv en Ligue Europa, ou encore le frustrant 3-3 contre le Paris FC. Des cartons offensifs qui n'ont pas été légion jusqu'à présent sur les vingt-trois apparitions des Lyonnais.