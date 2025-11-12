Contre Wolfsburg, Heaps a joué son 100e match avec l'OL Lyonnes

Titulaire dans le milieu de l'OL Lyonnes, Lindsey Heaps a passé un cap symbolique mardi soir. Au club depuis février 2022, l'Américaine a disputé son 100e match sous les couleurs lyonnaises.

Au fil des années, elle est devenue l'un des pions majeurs de cet OL Lyonnes. Arrivée entre Rhône et Saône en février 2022, Lindsey Heaps avait l'étiquette de star mondiale et l'a confirmé depuis bientôt quatre ans. Mardi soir, l'Américaine était une nouvelle titulaire dans l'entrejeu lyonnais. Tout sauf une surprise puisqu'elle est et reste une cadre de cette formation. Ayant étoffé son palmarès que ce soit en club ou en sélection, Lindsey Heaps a passé un cap symbolique face à Wolfsburg.

« Honorée et reconnaissante »

Désormais dans le top 30 des joueuses les plus capées de l'OL Lyonnes, la numéro 10 lyonnaise a disputé son 100e match avec les Fenottes. Une surprise pour celle qui a touché la barre sur le coup-franc entraînant l’ouverture du score d’Ada Hegerberg. « Je ne savais pas. Ça passe vite (rires). Ça fait trois ans et demi, mais je suis trop contente. C'est un grand club. J'ai joué cent matchs avec OL Lyonnes. Comment dire ? Je suis honorée et très reconnaissante. C'est très spécial, encore plus avec une victoire. » Sous contrat jusqu’en juin 2026, Lindsey Heaps prolongera-t-elle l’aventure ?