Actualités
Lindsey Heaps lors d'OL - ASSE
Lindsey Heaps lors d’OL – ASSE (@OL_Lyonnes)

Contre Wolfsburg, Heaps a joué son 100e match avec l'OL Lyonnes

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Titulaire dans le milieu de l'OL Lyonnes, Lindsey Heaps a passé un cap symbolique mardi soir. Au club depuis février 2022, l'Américaine a disputé son 100e match sous les couleurs lyonnaises.

    Au fil des années, elle est devenue l'un des pions majeurs de cet OL Lyonnes. Arrivée entre Rhône et Saône en février 2022, Lindsey Heaps avait l'étiquette de star mondiale et l'a confirmé depuis bientôt quatre ans. Mardi soir, l'Américaine était une nouvelle titulaire dans l'entrejeu lyonnais. Tout sauf une surprise puisqu'elle est et reste une cadre de cette formation. Ayant étoffé son palmarès que ce soit en club ou en sélection, Lindsey Heaps a passé un cap symbolique face à Wolfsburg.

     « Honorée et reconnaissante »

    Désormais dans le top 30 des joueuses les plus capées de l'OL Lyonnes, la numéro 10 lyonnaise a disputé son 100e match avec les Fenottes. Une surprise pour celle qui a touché la barre sur le coup-franc entraînant l’ouverture du score d’Ada Hegerberg. « Je ne savais pas. Ça passe vite (rires). Ça fait trois ans et demi, mais je suis trop contente. C'est un grand club. J'ai joué cent matchs avec OL Lyonnes. Comment dire ? Je suis honorée et très reconnaissante. C'est très spécial, encore plus avec une victoire. » Sous contrat jusqu’en juin 2026, Lindsey Heaps prolongera-t-elle l’aventure ?

    à lire également
    Corentin Tolisso félicité par les joueurs de l'OL contre le Paris FC
    Pour l'OL, il faudra bricoler jusqu'à janvier
    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - mer 12 Nov 25 à 8 h 05

      Quand toutes les étoiles autour d'elles s'alignent, elle nous sort un grand match a une place qui d'ordinaire n'est pas la sienne.....une cadre encore majeur dans le système.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso félicité par les joueurs de l'OL contre le Paris FC
    Pour l'OL, il faudra bricoler jusqu'à janvier 08:40
    Lindsey Heaps lors d'OL - ASSE
    Contre Wolfsburg, Heaps a joué son 100e match avec l'OL Lyonnes 08:00
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    Mercato : l'OL aurait obtenu l'accord du Real Madrid pour Endrick 07:30
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
    L’OL Lyonnes ne fait qu’une bouchée de Wolfsburg (3-1) 11/11/25
    Tanner Tessmann lors d'OL - PSG
    OL - PSG (2-3) : le deuxième but parisien aurait dû être annulé 11/11/25
    Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d'un doublé lors d'Arsenal - OL
    OL Lyonnes - Wolfsburg : un milieu Heaps - Dumornay - Shrader 11/11/25
    Nicolas Tagliafico ne comprenant pas son rouge lors d'OL - Brest
    Avec le rouge de Tagliafico, l'OL fait le trois à la suite 11/11/25
    Rémi Himbert buteur avec l'équipe de France U18
    Mondial U17 : Himbert et Gomes Rodriguez verront les 16es 11/11/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Adil Hamdani, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : les résultats du week-end 11/11/25
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    OL : à quand un retour d’Orel Mangala ? 11/11/25
    Les joueurs de l'OL avant Real Betis en Ligue Europa
    OL : le programme des internationaux lyonnais 11/11/25
    Afonso Moreira lors d'OL - PSG
    OL - PSG, deuxième audience de la saison sur Ligue 1+ 11/11/25
    Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
    OL Lyonnes - Wolfsburg : retrouvailles particulières pour Brand 11/11/25
    Georges Mikautadze, Nicolas Tagliafico, Tyler Morton et Pavel Sulc à l'entraînement de l'OL
    Mercato : le trading estival a fait du bien à l'OL 11/11/25
    Eleni Antoniou arbitrera Slavia Prague - OL
    Un arbitrage grec pour OL Lyonnes - Wolfsburg 11/11/25
    Benoit Bastien lors de Monaco - OL en 2024-2025
    OL, Ligue 1, arbitres… la grande défiance 11/11/25
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL : un programme allégé à Décines pour la première semaine de trêve 11/11/25
    Georges Mikautadze lors d'OL - RWDM Brussels
    Mercato : Mikautadze n’a rapporté "que" 22,5M€ à l’OL 11/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut