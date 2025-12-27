OL : les dates du mercato d'hiver 2026

Tout en restant dans les clous financièrement, l'OL a l'occasion de se renforcer en janvier pour la deuxième partie de saison. Le mercato s'étirera du 1er janvier au 2 février.

L'Olympique lyonnais n'a pas attendu l'ouverture officielle du mercato d'hiver avant d'annoncer sa première recrue. Le 23 décembre, il a communiqué sur la venue en prêt d'Endrick depuis le Real Madrid. L'attaquant pourra être inscrit à compter du 1er janvier, date du début de la période des transferts.

En plus de l'avant-centre brésilien, l'OL suivrait d'autres pistes afin de se renforcer sur la seconde moitié de saison. Au milieu notamment, tandis que d'autres éléments pourraient recevoir des offres dans le courant du mois de janvier. Une période charnière pour le club qui espère profiter du reste de l'exercice 2025-2026 pour intégrer le top 4 et réaliser un beau parcours en Ligue Europa. Actuellement 5e en championnat et 1er en coupe d'Europe, il aura pour cela besoin de quelques atouts en plus.

L'OL reste surveillé par l'UEFA et la DNCG

Toujours surveillés par l'UEFA, et par la DNCG qui a encadré sa masse salariale, les septuples champions de France (2002-2008) auront jusqu'au 2 février à 20 heures pour mener leurs emplettes. Il en sera de même en Allemagne, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas. En Angleterre (03/02) et au Portugal (04/02), les directeurs sportifs disposeront de quelques heures supplémentaires pour ajuster leurs effectifs.