Actualités
Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule de recrutement de l'OL
Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule de recrutement de l’OL (crédit : Anthony Ravas / O&L)

OL : les dates du mercato d'hiver 2026

  • par Gwendal Chabas

    • Tout en restant dans les clous financièrement, l'OL a l'occasion de se renforcer en janvier pour la deuxième partie de saison. Le mercato s'étirera du 1er janvier au 2 février.

    L'Olympique lyonnais n'a pas attendu l'ouverture officielle du mercato d'hiver avant d'annoncer sa première recrue. Le 23 décembre, il a communiqué sur la venue en prêt d'Endrick depuis le Real Madrid. L'attaquant pourra être inscrit à compter du 1er janvier, date du début de la période des transferts.

    En plus de l'avant-centre brésilien, l'OL suivrait d'autres pistes afin de se renforcer sur la seconde moitié de saison. Au milieu notamment, tandis que d'autres éléments pourraient recevoir des offres dans le courant du mois de janvier. Une période charnière pour le club qui espère profiter du reste de l'exercice 2025-2026 pour intégrer le top 4 et réaliser un beau parcours en Ligue Europa. Actuellement 5e en championnat et 1er en coupe d'Europe, il aura pour cela besoin de quelques atouts en plus.

    L'OL reste surveillé par l'UEFA et la DNCG

    Toujours surveillés par l'UEFA, et par la DNCG qui a encadré sa masse salariale, les septuples champions de France (2002-2008) auront jusqu'au 2 février à 20 heures pour mener leurs emplettes. Il en sera de même en Allemagne, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas. En Angleterre (03/02) et au Portugal (04/02), les directeurs sportifs disposeront de quelques heures supplémentaires pour ajuster leurs effectifs.

    à lire également
    Endrick portera le 9 sous le maillot de l'OL (@OL)
    OL : Endrick ne pourra pas jouer tout de suite en Ligue Europa

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Melchie Dumornay, nouvelle joueuse de l'OL
    OL Lyonnes : des temps de jeu très répartis 14:00
    Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule de recrutement de l'OL
    OL : les dates du mercato d'hiver 2026 13:00
    Selma Bacha (OL féminin) contre Wolfsburg
    OL Lyonnes : Selma Bacha et Vicki Becho se rapprochent de caps symboliques 12:00
    Endrick portera le 9 sous le maillot de l'OL (@OL)
    OL : Endrick ne pourra pas jouer tout de suite en Ligue Europa 11:00
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    OL Lyonnes : le calendrier des Lyonnaises en janvier 10:10
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    OL : Moussa Niakhaté et le Sénégal en mission à la CAN 09:25
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL académie : le bilan de la réserve à la trêve 08:40
    Endrick sous le maillot de l'OL
    OL : Endrick est arrivé à Lyon 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté à l'entraînement de l'OL
    CAN : un choc face à la RDC pour Moussa Niakhaté et le Sénégal (OL) 07:30
    Pavel Sulc lors son but pendant OL - Le Havre
    Ligue 1 : l'OL parmi les fortes têtes du championnat 26/12/25
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    Cette saison, l'OL est abonné au 1 à 0 26/12/25
    Clinton Mata (Angola) face Zimbabwe.
    CAN : Clinton Mata (OL) et l'Angola repris par le Zimbabwe 26/12/25
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    Ligue 1, Ligue Europa, Coupe de France : l'OL va voyager en janvier 26/12/25
    OL académie : le bilan des U17 et U19 à la mi-saison 26/12/25
    Maitland-Niles et Mata devant Del Castillo (Brest)
    OL : Ainsley Maitland-Niles et Clinton Mata bientôt centenaires 26/12/25
    Afonso Moreira et les joueurs de l'OL
    Ligue Europa : les chiffres du bon parcours de l'OL 26/12/25
    Antoine Mendy (Nice) au duel avec Malick Fofana (OL)
    OL : Malick Fofana et Afonso Moreira parmi les U21 les plus décisifs de Ligue 1 26/12/25
    Le plateau de TKYDG
    OL : retrouvez toutes nos émissions Tant qu'il y aura des Gones 26/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut