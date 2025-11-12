Mercato : l'OL aurait obtenu l'accord du Real Madrid pour Endrick

Le prêt d'Endrick à l'OL semble être en bonne voie. Selon la pression brésilienne, l'Olympique lyonnais aurait trouvé un accord avec le Real Madrid sur ce dossier.

Un Brésilien de plus à l'OL en janvier ? Après Jeffinho à l'hiver 2023, puis Lucas Perri et Adryelson en 2024, il s'agirait d'un transfert d'une autre envergure médiatique. En effet, selon les dernières informations de Globo, que corrobore le journaliste Fabrizio Romano, le Real Madrid aurait donné son accord aux Lyonnais pour le prêt d'Endrick.

Il ne resterait plus que quelques détails à régler, avant une signature qui pourrait avoir lieu en fin d'année. L'attaquant serait ainsi disponible très vite après l'ouverture du mercato le 1er janvier 2026. Le footballeur de 19 ans viendrait renforcer le secteur offensif des Rhodaniens jusqu'en juin dans le cadre d'une opération sans option d'achat.

Une clause de retour à Madrid ?

À présent, l'avant-centre et son entourage chercheraient un logement à Lyon, toutes les parties considérant l'accord comme conclu. À noter que nos confrères brésiliens révèlent qu'il pourrait y avoir une clause dans le contrat permettant aux Madrilènes de retenir Endrick, ou de le faire revenir en cas de blessures dans l'effectif espagnol en janvier.

Du côté de l'OL, on sait que Paulo Fonseca a échangé avec le joueur, contribuant à le convaincre de signer à l'Olympique lyonnais. L'ancien membre de Palmeiras est en quête de temps de jeu, alors que se profile la Coupe du monde. Des titularisations qu'il obtiendra sans doute en France, tandis qu'il doit se contenter d'une quinzaine de minutes au total sur la saison jusqu'à présent.