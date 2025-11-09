Actualités
Ernest Nuamah et Moussa Niakhaté, joueurs de l'OL, à l'échauffement
Ernest Nuamah et Moussa Niakhaté, joueurs de l’OL, à l’échauffement (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

OL - Mercato : Fonseca ironise sur Endrick et mise sur Fofana et Nuamah

  • par David Hernandez

    • Conscient des manques offensifs de son équipe, Paulo Fonseca se projette déjà sur janvier. Plus qu’une possible arrivée d’Endrick, le coach de l’OL voit en Malick Fofana et Ernest Nuamah des renforts de choix.

    Mercredi et jeudi, la presse espagnole avait tenté tant bien que mal de soutirer quelques mots à Paulo Fonseca sur le cas Endrick. Elle avait fait chou blanc. Samedi, la question a été bien amenée pour qu’elle puisse être posée, mais l’entraîneur de l’OL ne s’est pas forcément montré plus bavard que cela au moment d’évoquer l’attaquant du Real Madrid. Le Portugais a conscience que le secteur offensif lyonnais reste aujourd’hui le gros point noir de son effectif. Avec la venue du Madrilène, ce serait ainsi un renfort de choix, même si Endrick ne joue pas au Real. "Je sais qui il est. Il y a peut-être une solution, on ne sait pas. Je dois penser aux joueurs que nous avons maintenant. Nous sommes loin de ce moment (ndlr : le mercato hivernal)."

    "Nuamah doit revenir dans le groupe en janvier"

    Cela se rapproche malgré tout à grands pas avec moins de deux mois à attendre. Seulement, Paulo Fonseca attend janvier 2026 pour d’autres raisons. Les renforts hivernaux seront certainement avant tout internes car l’entraîneur estime que certains retours changeront la face de son équipe. Il n’y a pas besoin de faire un dessin pour comprendre que le Portugais attend avec impatience les retours de Malick Fofana et Ernest Nuamah"Je pense surtout à Ernest (Nuamah), Malick (Fofana), qui sont des joueurs vraiment importants pour nous. Ernest pourra normalement revenir dans le groupe en janvier, sa récupération est bonne."

    Reste à savoir si le Ghanéen et le Belge retrouveront toutes leurs qualités après de si grosses blessures.

    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Affronter un gros comme le PSG, une bonne nouvelle pour l’OL ?

