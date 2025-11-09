Actualités
Bradley Barcola à l'échauffement lors d'OL - PSG
Bradley Barcola à l’échauffement lors d’OL – PSG (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

Le groupe du PSG pour affronter l’OL

  • par David Hernandez

    • Sans quatre de ses cadres, le PSG garde un effectif de qualité. Pour affronter l’OL, Luis Enrique a convoqué pour la première fois le jeune David Boly (16 ans).

    Comme Paulo FonsecaLuis Enrique est confronté à de nombreuses blessures de joueurs importants. Seulement, à la différence du technicien de l’OL, l’Espagnol a des solutions de rechange un peu plus larges. Ce dimanche, le PSG s’avancera amoindri mais fera malgré tout figure de favori dans ce choc au Parc OL. Pour compenser les différentes absences et notamment celle d’Achraf Hakimi, Enrique a choisi d’appeler un très jeune joueur.

    À 16 ans, David Boly va vivre son premier groupe professionnel pour le déplacement à Décines. Malgré l’enchaînement des matchs et une certaine fatigue, Bradley Barcola fera bien son retour au Parc OL, tout comme les cadres Marquinhos, Willian PachoVitinhaJoão Neves et Khvicha Kvaratskhelia

    Le groupe du PSG : Chevalier, Safonov, Marin - Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Boly, Pacho - F.Ruiz, Vitinha, Lee, Mayulu, Zaïre-Emery, Ndjantou, J.Neves - Kvaratskhelia, G.Ramos, Barcola, Mbaye

    PSG - OL
    Même amoindri, le PSG se sent comme chez lui au Parc OL

