Le groupe du PSG pour affronter l’OL

Sans quatre de ses cadres, le PSG garde un effectif de qualité. Pour affronter l’OL, Luis Enrique a convoqué pour la première fois le jeune David Boly (16 ans).

Comme Paulo Fonseca, Luis Enrique est confronté à de nombreuses blessures de joueurs importants. Seulement, à la différence du technicien de l’OL, l’Espagnol a des solutions de rechange un peu plus larges. Ce dimanche, le PSG s’avancera amoindri mais fera malgré tout figure de favori dans ce choc au Parc OL. Pour compenser les différentes absences et notamment celle d’Achraf Hakimi, Enrique a choisi d’appeler un très jeune joueur.

À 16 ans, David Boly va vivre son premier groupe professionnel pour le déplacement à Décines. Malgré l’enchaînement des matchs et une certaine fatigue, Bradley Barcola fera bien son retour au Parc OL, tout comme les cadres Marquinhos, Willian Pacho, Vitinha, João Neves et Khvicha Kvaratskhelia.

Le groupe du PSG : Chevalier, Safonov, Marin - Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Boly, Pacho - F.Ruiz, Vitinha, Lee, Mayulu, Zaïre-Emery, Ndjantou, J.Neves - Kvaratskhelia, G.Ramos, Barcola, Mbaye