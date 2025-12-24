Actualités
Le logo de l'OL
Le logo de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Académie : Mathieu Seckinger va aussi rendre son tablier

  • par David Hernandez

    • En plus de Johann Louvel démis de ses fonctions de directeur, l’OL Académie va également se séparer de Mathieu Seckinger, qui s’occupait du recrutement et des clubs partenaires.

    Si la saison en National 3 est bien différente de celle de l’an passé, l’OL Académie se porte plutôt bien dans cette première partie de saison. Malgré les difficultés en championnat, la réserve de Gueïda Fofana joue les premiers rôles en Challenge Espoirs. De quoi donner un peu de baume au cœur à cette jeune formation tandis que les U19 et les U17 font la course en tête dans leur championnat respectif. Après quelques années de vaches maigres, il y a de l’espoir au sein du centre pour bien figurer au printemps. Cependant, tout était trop beau pour ne pas voir quelques turbulences s’inviter au programme. Comme avancé depuis quelques semaines, Johann Louvel va quitter son poste de directeur de l’Académie et sera remplacé par Christian Bassila.

    Un proche de Matthieu Louis-Jean

    Une volonté affichée par Matthieu Louis-Jean, comme il l'avait déclaré à Olympique-et-Lyonnais, de miser sur des anciens de la maison OL, à l’image de la promotion de Florent Balmont à la tête des U19 ou de Mour Paye en adjoint chez les U17. Néanmoins, Louvel ne devrait pas être le seul à faire les frais de la nouvelle refonte. En effet, comme soufflé par nos confrères du Progrès, Mathieu Seckinger va rendre son tablier de responsable de recrutement au sein de l’Académie. Ce dernier était pourtant un proche de Matthieu Louis-Jean et n'aura fait qu'un an à Meyzieu.

    Score'n'co - Lyon Capitale
