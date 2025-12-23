Pour son entrée en lice dans cette CAN 2025, le Sénégal affronte le Botswana à Tanger. Sans surprise, Moussa Niakhaté est titulaire dans la charnière centrale des Lions de la Teranga.

Il y aura une certaine pression au moment d’entrer sur la pelouse du stade Ibn Batouta de Tanger ce mardi à 16h. Ce n’est qu’un premier match de poule, mais le Sénégal se sait attendu dans cette Coupe d’Afrique des Nations 2025. Vainqueurs de la compétition en 2021, les Lions de la Teranga font partie des favoris de cette édition qui se joue au Maroc. Une entame ratée est donc formellement interdite afin de se lancer du mieux possible dans ce tournoi dont la finale se tiendra le 18 janvier prochain. Face au Botswana, la mission ne s’annonce pas des plus compliquées.

L'ancien Lyonnais Mamadou Sarr sur le banc

Méfiance malgré tout puisque l'Égypte a dû s’employer lundi en gagnant dans le temps additionnel, tout comme le Maroc, accroché pendant une heure de jeu. Pour cette première sortie, Pape Thiaw a choisi de titulariser Moussa Niakhaté dans une charnière avec Kalidou Koulibaly, capitaine de cette sélection. Ancien défenseur de l’OL et ayant choisi de représenter le Sénégal ces dernières semaines, Mamadou Sarr débutera de son côté sur le banc de touche.