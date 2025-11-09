Actualités
Rémi Himbert buteur avec l'équipe de France U18
Rémi Himbert buteur avec l’équipe de France U18 (Photo by Noushad Thekkayil / NurPhoto via AFP)

Mondial U17 : Les Bleuets d’Himbert butent sur le Canada (0-0)

  • par David Hernandez

    • Après une victoire inaugurale contre le Chili, l’équipe de France U18 a concédé le nul contre le Canada (0-0). En tête du groupe K, les coéquipiers de Rémi Himbert n’auront besoin que d’un nul contre l’Ouganda pour se qualifier.

    Il n’y aura pas besoin de faire tonne de calculs le 11 novembre prochain face à l’Ouganda. En concédant le nul contre le Canada ce samedi (0-0), l’équipe de France U18 a assuré la première place du groupe K contre son principal rival. Avec quatre points, à égalité avec les Canadiens, les Bleuets n’ont presque rien à craindre pour leur dernier match. Tout autre résultat qu’une défaite les enverrait directement en seizièmes de finale de cette Coupe du monde U17.

    75 minutes pour le Lyonnais

    Il faudra encore faire le métier mardi prochain, mais la mission ne semble pas insurmontable. Toutefois, il faudra un peu plus d’efficacité offensive, car samedi, ce n’est pas forcément ce qui a caractérisé les coéquipiers de Rémi Himbert. L’attaquant lyonnais était une nouvelle fois titulaire pour ce deuxième match, mais il n’a pas trouvé la faille, au contraire du premier rendez-vous. Il a eu une occasion à l’heure de jeu, sans réussir à cadrer. Le Lyonnais a ensuite laissé sa place à un quart d’heure de la fin d’un match sans but.

    à lire également
    Bradley Barcola à l'échauffement lors d'OL - PSG
    Le groupe du PSG pour affronter l’OL

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Bradley Barcola à l'échauffement lors d'OL - PSG
    Le groupe du PSG pour affronter l’OL 15:00
    Rémi Himbert buteur avec l'équipe de France U18
    Mondial U17 : Les Bleuets d’Himbert butent sur le Canada (0-0) 14:10
    PSG - OL
    Même amoindri, le PSG se sent comme chez lui au Parc OL 13:20
    Corentin Tolisso (OL) en conférence de presse
    Bleus : Deschamps justifie la nouvelle absence de Tolisso (OL) 12:30
    Le Parc OL à l'occasion du derby contre l'ASSE
    OL - PSG : ambiance des grands soirs à Décines ? 11:45
    Ibrahim Halilou lors du match de la réserve de l'OL face à Bourgoin
    OL Académie : la réserve chute encore en infériorité numérique 11:00
    Adam Karabec lors de Rennes - OL
    Sans Sulc et Tolisso, quel onze pour l'OL contre le PSG ? 10:15
    Tanner Tessmann lors d'OL - FC Bâle
    L’OL doit prendre "plus de risques" offensivement 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ainsley Maitland-Niles (OL) face au PSG
    OL - PSG : avant-match, horaire, diffusion TV 08:45
    Clinton Mata, défenseur de l'OL
    Erratum : Mata (OL) rejoindra bien l’Angola 08:00
    Clinton Mata face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG.
    Pour l’OL, il n’y a "jamais de bons moments pour jouer le PSG" 07:30
    Corentin Tolisso lors d'OL - Metz
    L'OL avec Tolisso mais sans Sulc contre le PSG 08/11/25
    Martin Satriano lors d'OL - Toulouse
    OL : Fonseca veut voir Satriano dans la surface 08/11/25
    Le logo de l'OL
    Un nouveau partenariat à venir pour l’OL en Afrique ? 08/11/25
    Luis Enrique, entraîneur du PSG
    OL - PSG : Luis Enrique apprécie "le football pratiqué" par les Lyonnais 08/11/25
    Clinton Mata face à Désiré Doué lors de PSG - OL
    Mata (OL) : "Ne pas oublier d'où on vient" 08/11/25
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca (OL) : "Naturellement, nous avons des joueurs plus fatigués" 08/11/25
    Pavel Sulc, buteur lors de Nice - OL
    OL - PSG : Sulc forfait, "des gros doutes" sur Tolisso 08/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut