Mondial U17 : Les Bleuets d’Himbert butent sur le Canada (0-0)

Après une victoire inaugurale contre le Chili, l’équipe de France U18 a concédé le nul contre le Canada (0-0). En tête du groupe K, les coéquipiers de Rémi Himbert n’auront besoin que d’un nul contre l’Ouganda pour se qualifier.

Il n’y aura pas besoin de faire tonne de calculs le 11 novembre prochain face à l’Ouganda. En concédant le nul contre le Canada ce samedi (0-0), l’équipe de France U18 a assuré la première place du groupe K contre son principal rival. Avec quatre points, à égalité avec les Canadiens, les Bleuets n’ont presque rien à craindre pour leur dernier match. Tout autre résultat qu’une défaite les enverrait directement en seizièmes de finale de cette Coupe du monde U17.

75 minutes pour le Lyonnais

Il faudra encore faire le métier mardi prochain, mais la mission ne semble pas insurmontable. Toutefois, il faudra un peu plus d’efficacité offensive, car samedi, ce n’est pas forcément ce qui a caractérisé les coéquipiers de Rémi Himbert. L’attaquant lyonnais était une nouvelle fois titulaire pour ce deuxième match, mais il n’a pas trouvé la faille, au contraire du premier rendez-vous. Il a eu une occasion à l’heure de jeu, sans réussir à cadrer. Le Lyonnais a ensuite laissé sa place à un quart d’heure de la fin d’un match sans but.