Actualités
PSG - OL
Tolisso (OL) face à Lucas Hernadez et Zaïre-Emery (PSG) (Photo by Jean Catuffe / Jean Catuffe / DPPI via AFP)

Même amoindri, le PSG se sent comme chez lui au Parc OL

  • par David Hernandez

    • Ce dimanche, le PSG s’avance à Décines avec de nombreux blessés à déplorer. Toutefois, le Parc OL est un stade qui réussit plutôt bien aux Parisiens, qui n’y ont plus perdu depuis presque sept ans.

    Après avoir largement fait tourner contre le Real Betis, l’OL va-t-il s’offrir une victoire de prestige ce dimanche soir à Décines ? En recevant le PSG à 20h45, les joueurs de Paulo Fonseca veulent relancer une machine qui ronronne depuis trois matchs. Surtout, ils aimeraient faire un gros coup comptable face aux champions de France en titre. Un succès et ce serait une Ligue 1 plus ouverte que jamais qui se lancerait dans une dernière ligne droite en 2025 après la trêve internationale. On n’en est pas encore là, car, même amoindri, le PSG possède une force de frappe à rendre jaloux plus d’une équipe.

    Un nul pour l'OL sur les sept dernières réceptions

    Ce dimanche, Luis Enrique sera privé d’Ousmane Dembélé, d’Achraf Hakimi, de Nuno Mendes et de Désiré Doué. Quatre titulaires indiscutables, pouvant ainsi donner un peu d’espoir aux Lyonnais. Or, ce serait oublier que le PSG se sent presque comme chez lui quand il vient à Décines. Il faut en effet remonter à février 2019 pour trouver trace d’une victoire de l’OL à la maison contre l’ogre parisien. Moussa Dembélé et Nabil Fekir avaient été les buteurs. Depuis, c’est un vrai chemin de croix au Parc OL. Les champions de France sont venus à sept reprises et sont toujours repartis avec des points. Par six fois avec une victoire et une fois suite à un nul. Mais cela remonte à bientôt quatre ans (1-1 en janvier 2022).

    à lire également
    Corentin Tolisso (OL) en conférence de presse
    Bleus : Deschamps justifie la nouvelle absence de Tolisso (OL)

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    PSG - OL
    Même amoindri, le PSG se sent comme chez lui au Parc OL 13:20
    Corentin Tolisso (OL) en conférence de presse
    Bleus : Deschamps justifie la nouvelle absence de Tolisso (OL) 12:30
    Le Parc OL à l'occasion du derby contre l'ASSE
    OL - PSG : ambiance des grands soirs à Décines ? 11:45
    Ibrahim Halilou lors du match de la réserve de l'OL face à Bourgoin
    OL Académie : la réserve chute encore en infériorité numérique 11:00
    Adam Karabec lors de Rennes - OL
    Sans Sulc et Tolisso, quel onze pour l'OL contre le PSG ? 10:15
    Tanner Tessmann lors d'OL - FC Bâle
    L’OL doit prendre "plus de risques" offensivement 09:30
    Ainsley Maitland-Niles (OL) face au PSG
    OL - PSG : avant-match, horaire, diffusion TV 08:45
    Clinton Mata, défenseur de l'OL
    Erratum : Mata (OL) rejoindra bien l’Angola 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Clinton Mata face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG.
    Pour l’OL, il n’y a "jamais de bons moments pour jouer le PSG" 07:30
    Corentin Tolisso lors d'OL - Metz
    L'OL avec Tolisso mais sans Sulc contre le PSG 08/11/25
    Martin Satriano lors d'OL - Toulouse
    OL : Fonseca veut voir Satriano dans la surface 08/11/25
    Le logo de l'OL
    Un nouveau partenariat à venir pour l’OL en Afrique ? 08/11/25
    Luis Enrique, entraîneur du PSG
    OL - PSG : Luis Enrique apprécie "le football pratiqué" par les Lyonnais 08/11/25
    Clinton Mata face à Désiré Doué lors de PSG - OL
    Mata (OL) : "Ne pas oublier d'où on vient" 08/11/25
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca (OL) : "Naturellement, nous avons des joueurs plus fatigués" 08/11/25
    Pavel Sulc, buteur lors de Nice - OL
    OL - PSG : Sulc forfait, "des gros doutes" sur Tolisso 08/11/25
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL Académie : le programme du week-end 08/11/25
    Corentin Tolisso, milieu de l'OL
    Tolisso à l’entraînement avant OL - PSG 08/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut