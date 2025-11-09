Même amoindri, le PSG se sent comme chez lui au Parc OL

Ce dimanche, le PSG s’avance à Décines avec de nombreux blessés à déplorer. Toutefois, le Parc OL est un stade qui réussit plutôt bien aux Parisiens, qui n’y ont plus perdu depuis presque sept ans.

Après avoir largement fait tourner contre le Real Betis, l’OL va-t-il s’offrir une victoire de prestige ce dimanche soir à Décines ? En recevant le PSG à 20h45, les joueurs de Paulo Fonseca veulent relancer une machine qui ronronne depuis trois matchs. Surtout, ils aimeraient faire un gros coup comptable face aux champions de France en titre. Un succès et ce serait une Ligue 1 plus ouverte que jamais qui se lancerait dans une dernière ligne droite en 2025 après la trêve internationale. On n’en est pas encore là, car, même amoindri, le PSG possède une force de frappe à rendre jaloux plus d’une équipe.

Un nul pour l'OL sur les sept dernières réceptions

Ce dimanche, Luis Enrique sera privé d’Ousmane Dembélé, d’Achraf Hakimi, de Nuno Mendes et de Désiré Doué. Quatre titulaires indiscutables, pouvant ainsi donner un peu d’espoir aux Lyonnais. Or, ce serait oublier que le PSG se sent presque comme chez lui quand il vient à Décines. Il faut en effet remonter à février 2019 pour trouver trace d’une victoire de l’OL à la maison contre l’ogre parisien. Moussa Dembélé et Nabil Fekir avaient été les buteurs. Depuis, c’est un vrai chemin de croix au Parc OL. Les champions de France sont venus à sept reprises et sont toujours repartis avec des points. Par six fois avec une victoire et une fois suite à un nul. Mais cela remonte à bientôt quatre ans (1-1 en janvier 2022).