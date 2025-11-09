Pour l’OL, il n’y a "jamais de bons moments pour jouer le PSG"

Confronté à un cascade de blessures, le PSG est loin d’être au complet ce dimanche soir. De quoi avoir un motif d’espoir pour l’OL ?

C’est pour ce genre de matchs que les amoureux du foot, qu’ils soient sur le terrain ou en tribunes, se lèvent. Alors oui, dans une semaine européenne et juste avant une trêve internationale, cet OL - PSG n’est pas forcément placé au meilleur des moments. Mais cela reste un match de gala et à Séville, les Lyonnais ont pu goûter à ces ambiances des grands soirs. Ce sera le cas ce dimanche au Parc OL et les joueurs de Paulo Fonseca comptent bien profiter de cet engouement populaire pour faire chuter le PSG.

Ce ne sera pas une première cette saison en Ligue 1 puisque les champions de France ont déjà perdu une fois. Mais, en faisant tourner dans les grandes largeurs contre le Real Betis, l’OL a montré avec plus ou moins de tact que ce rendez-vous national avait une certaine importance. "Tout peut arriver dans le football, on doit tout faire pour faire un bon match et le gagner. Demain, il y a des choses qu’on ne pourra pas contrôler. Face aux gros, au Top 5, on a bien réussi cette saison, a noté Clinton Mata samedi en conférence. Quand on joue face à de bonnes équipes, elles jouent et elles laissent plus d’espaces. Une équipe comme nous, qui aimons jouer, ça nous laisse plus d’espaces pour trouver les joueurs libres et faire la différence."

Mata : "Faire un résultat si on suit les consignes du coach"

Avec le PSG, les problèmes offensifs observés depuis deux matchs peuvent-ils s’évaporer d’un claquement de doigts ? Il faudra plus qu’un tour de passe-passe pour y arriver, d’autant plus que Pavel Šulc est venu s’ajouter à la liste des absents sur la ligne d’attaque, après Ernest Nuamah, Malick Fofana ou encore Alejandro Gomes Rodriguez. Un coup dur qui peut remettre en question les ambitions rhodaniennes pour ce match ? L’objectif est de "faire un résultat" face à un PSG, lui aussi très amoindri et peut-être moins régulier cette saison.

"Un argument" pour Mata tandis que Paulo Fonseca ne veut pas y voir un signe positif. Le club parisien reste le favori de ce duel, d’autant plus avec l’OM et Lens qui ont profité de leur match samedi pour prendre les deux premières places. "Il n’y a pas de bon moment pour jouer contre Paris. On joue contre la meilleure équipe d’Europe, et nous connaissons la qualité de tous ses joueurs." Même sans Hakimi, Nuno Mendes, Dembélé ou encore Doué, le PSG reste une force de frappe, comme il en existe peu sur le Vieux Continent. Et même avec ces absences, l’OL devra être à 110% de ses capacités.