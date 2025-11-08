L'OL avec Tolisso mais sans Sulc contre le PSG

Ayant participé à l'entraînement collectif ce samedi matin, Corentin Tolisso restait incertain suite aux propos de Paulo Fonseca. Le capitaine de l'OL est bien présent dans le groupe pour la réception du PSG. Reste à savoir dans quel état physique...
En ce moment, les bonnes nouvelles ne sont pas légion à l'OL. En plus de résultats sportifs en dedans (trois matchs sans victoire), Paulo Fonseca est confronté à des pépins physiques de plus en plus récurrents. Malick Fofana va manquer les prochains mois, Pavel Sulc a trouvé le moyen de se blesser lors de son entrée en jeu à Séville jeudi soir. Un coup dur pour la formation lyonnaise qui devra certainement faire avec un Corentin Tolisso pas à 100%. Ce dimanche, le capitaine sera bien dans le groupe de l'OL, mais les propos de Fonseca laissent planer le doute sur la participation du milieu à ce choc.
Ressentant une gêne depuis le déplacement à Brest, Tolisso avait été laissé au repos en Ligue Europa. S'il a participé à la séance collective ce samedi, cela s'inscrivait avant tout dans une mise en place sans intensité. Le numéro 8 sera-t-il avant tout sur le banc pour faire le nombre ? C'est toute la question. A côté de ça, Paulo Fonseca doit faire sans ses deux latéraux remplaçants avec les suspensions d'Abner et Hans Hateboer. Non qualifié en Ligue Europa, Rachid Ghezzal fait son retour dans le groupe lyonnais.
Le groupe de l'OL : Descamps, Greif, Diarra - Tagliafico, Niakhaté, Kluivert, Mata, Barisic, Maitland-Niles - Tessmann, Goncalves, Morton, De Carvalho, Merah, Tolisso - Ghezzal, Karabec, Moreira, Satriano, Molebe
Satriano doit se réveiller et essayer d’être ce point de fixation dont nous avons besoin ! Il harcèle les défenseurs, c’est cool, mais on a besoin de présence dans la surface…
Sinon ça va se jouer dans la tête ce match, le PSG tire la langue autant que nous (malgré une plus grande profondeur de banc, on est d’accord). Mais au groupama, contre les gros, l’équipe a toujours répondu présente !
Alors, allez l’OL, et en route pour une belle victoire 2-1 !
Sauf que la on a l'équipe la plus mauvaise qu'on a jamais eu depuis au moins la ligue 2 peut être...
Mais comme je dis depuis le début on avait pas de toute façon les moyens financiers d'avoir mieux, en tout cas en attendant peut être janvier...
Ouai bon, nous sommes rentré de Seville à 4h du mat vendredi.
Les parisiens ca faisait 3 jours qu'ils se reposaient, je suis pas sur que ca se jouera seulement dans la tete RBV.
Ca se jouera forcément un peu (énormément) dans les jambes aussi.
Ce qui me console avec l'idée de perdre ce match contre Paris, c'est que ça empêchera Marseille de prendre la tête du championnat.