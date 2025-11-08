L'OL avec Tolisso mais sans Sulc contre le PSG

Ayant participé à l'entraînement collectif ce samedi matin, Corentin Tolisso restait incertain suite aux propos de Paulo Fonseca. Le capitaine de l'OL est bien présent dans le groupe pour la réception du PSG. Reste à savoir dans quel état physique...

En ce moment, les bonnes nouvelles ne sont pas légion à l'OL. En plus de résultats sportifs en dedans (trois matchs sans victoire), Paulo Fonseca est confronté à des pépins physiques de plus en plus récurrents. Malick Fofana va manquer les prochains mois, Pavel Sulc a trouvé le moyen de se blesser lors de son entrée en jeu à Séville jeudi soir. Un coup dur pour la formation lyonnaise qui devra certainement faire avec un Corentin Tolisso pas à 100%. Ce dimanche, le capitaine sera bien dans le groupe de l'OL, mais les propos de Fonseca laissent planer le doute sur la participation du milieu à ce choc.

Ressentant une gêne depuis le déplacement à Brest, Tolisso avait été laissé au repos en Ligue Europa. S'il a participé à la séance collective ce samedi, cela s'inscrivait avant tout dans une mise en place sans intensité. Le numéro 8 sera-t-il avant tout sur le banc pour faire le nombre ? C'est toute la question. A côté de ça, Paulo Fonseca doit faire sans ses deux latéraux remplaçants avec les suspensions d'Abner et Hans Hateboer. Non qualifié en Ligue Europa, Rachid Ghezzal fait son retour dans le groupe lyonnais.

Le groupe de l'OL : Descamps, Greif, Diarra - Tagliafico, Niakhaté, Kluivert, Mata, Barisic, Maitland-Niles - Tessmann, Goncalves, Morton, De Carvalho, Merah, Tolisso - Ghezzal, Karabec, Moreira, Satriano, Molebe