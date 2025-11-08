Actualités
OL : Fonseca veut voir Satriano dans la surface

    • Titulaire contre Brest et le Real Betis, Martin Satriano n’a pas vraiment existé. L’attaquant uruguayen a du mal à peser dans le jeu de l’OL, au point que Paulo Fonseca lui a demandé de se concentrer sur la surface.

    Son but en Ligue Europa contre Salzbourg et sa passe décisive face à Toulouse avaient donné l’impression que l’aventure lyonnaise de Martin Satriano était lancée. Finalement, le soufflé est assez vite retombé avec l’Uruguayen. Titulaire sur trois des six derniers matchs de l’OL, l’attaquant n’a pas réussi à se montrer de nouveau décisif. Pire, il a passé la plupart de ses titularisations à courir beaucoup dans le vide et à avoir une influence des plus limitées. Avec la blessure de Pavel Sulc, qui avait dépanné à ce poste, l’Uruguayen a une chance d’être de nouveau titulaire contre le PSG, à moins que Paulo Fonseca n’opte pour une formation sans attaquant.

    "S'il veut marquer, il doit être dans la surface"

    Verra-t-on une grande différence ? Les plus pessimistes diront que non, tant Satriano a du mal à exister durant les matchs. Il ne rechigne pas à l’effort collectif, mais offensivement, il n’arrive pas à peser sur les défenses. Trop approximatif techniquement dans son rôle de pivot, son influence dans la surface est presque inexistante. D’ailleurs, Paulo Fonseca n’a pas hésité à le pousser à se concentrer sur cette tâche. "Je ne pense pas qu’il y ait un problème avec Martin. Mais un joueur comme lui doit être plus dans la surface. Parfois, il est dans une autre zone. J’ai parlé avec lui et s’il veut marquer et si l’OL veut marquer, il doit être dans la surface. Mais c’est aussi vrai que le ballon a du mal à arriver jusqu’à là aussi."

    Regrettant jeudi à Séville l’incapacité de l’OL à centrer, Paulo Fonseca sait aussi que les solutions sont peu nombreuses dans cette zone. Un réajustement tactique et la machine se remettra en route ?

      delest - sam 8 Nov 25 à 19 h 02

      il ne sais que courir partout et impossible de le trouver....pour au minimum tirer Si l'OL veut avancer il est bien sur le banc

      JUNi DU 36 - sam 8 Nov 25 à 19 h 11

      À ce qu'il paraît c'est la qu'on trouve le mieux les trèfles à quatre feuilles...

