Clinton Mata, défenseur de l'OL
Clinton Mata, défenseur de l’OL (Photo by Valery HACHE / AFP)

Erratum : Mata (OL) rejoindra bien l’Angola

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Suite aux informations qui nous avaient été transmises par le club samedi, nous apportons un correctif sur la situation de Clinton Mata. N’ayant pas eu l’autorisation du staff angolais, le défenseur de l’OL se rendra bien en sélection pour un match amical contre l’Argentine.

    C'était trop beau pour être vrai. Samedi après-midi, nous écrivions sur ce site que Clinton Mata resterait finalement dans la capitale des Gaules pendant la trêve internationale. L'information venue du club avait de quoi donner un peu de sourire, car cela permettait au défenseur de souffler et ainsi de recharger les batteries avant le dernier coup de collier de décembre avec le club lyonnais. Finalement, il y a eu mésentente puisque Mata rejoindra bien l'Angola après le match de l'OL contre le PSG ce dimanche soir.

    Un match de gala qui a coûté une fortune à la Fédération angolaise

    Malgré la demande faite par le joueur pour faire l'impasse sur le match amical contre l'Argentine, le staff africain de Patrice Beaumelle n'a pas accédé à la demande. La Fédération des Palenças Negras a fait de la venue de Lionel Messi et de l'Albiceleste un match de gala et n'a pas hésité à mettre le prix (environ dix millions d'euros). La rédaction d'Olympique-et-Lyonnais présente ses excuses pour le relai de cette information interne.

    1 commentaire
    1. Avatar
      Poupette38 - dim 9 Nov 25 à 8 h 47

      Et M.....

      Signaler

