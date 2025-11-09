Actualités
Ainsley Maitland-Niles (OL) face au PSG
Ainsley Maitland-Niles (OL) face au PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL - PSG : avant-match, horaire, diffusion TV

  • par David Hernandez

    • Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant l'affiche de la douzième journée entre l'OL et le PSG.

    Avant-match

    C'est un choc sans joueurs majeurs, mais pas sans saveur. Ce dimanche soir, l'OL reçoit le PSG dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Cette affiche au Parc OL viendra clôturer un nouveau week-end de football et lancera la troisième trêve internationale. Seulement, cette opposition entre le leader parisien et des Lyonnais, sixièmes à quatre points, reste entachée par l'absence de plusieurs joueurs majeurs. Du côté de l'OL, Pavel Sulc s'est ajouté à la liste des blessés avec Malick Fofana et Ernest Nuamah. Hans Hateboer et Abner sont suspendus pour cette rencontre.

    Côté parisien, la liste des absents fait froid dans le dos avec Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Nuno Mendes ou encore Achraf Hakimi sur le flanc. C'est donc un PSG décimé qui se présente à Décines mais aussi revanchard après sa défaite en Ligue des champions mardi. Si un brin d'optimisme avait pris possession des supporters lyonnais en milieu de semaine, les annonces de Fonseca sur Sulc et Tolisso ont jeté un froid. Pourtant, il faudra faire un résultat contre les champions d'Europe après trois matchs sans victoire toutes compétitions confondues.

    À quelle heure se joue OL - PSG ?

    Difficile de trouver une autre case que celle du dimanche soir pour un OL - PSG. Dans l'annonce de sa grille au début de la saison, l'affiche de cette 12e journée avait rapidement trouvé sa place dans celle des prime time dominicaux. À 20h45, Benoit Bastien donnera le coup d'envoi dans une ambiance qui s'annonce brulante à Décines, malgré l'absence de supporters parisiens.

    Sur quelle chaîne voir OL - PSG ?

    Match du dimanche soir équivaut ainsi à une retransmission sur la plateforme Ligue 1+. À cette occasion, Xavier Domergue et Benoît Cheyrou assureront les commentaires.

    à lire également
    Clinton Mata, défenseur de l'OL
    Erratum : Mata (OL) rejoindra bien l’Angola

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Ainsley Maitland-Niles (OL) face au PSG
    OL - PSG : avant-match, horaire, diffusion TV 08:45
    Clinton Mata, défenseur de l'OL
    Erratum : Mata (OL) rejoindra bien l’Angola 08:00
    Clinton Mata face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG.
    Pour l’OL, il n’y a "jamais de bons moments pour jouer le PSG" 07:30
    Corentin Tolisso lors d'OL - Metz
    L'OL avec Tolisso mais sans Sulc contre le PSG 08/11/25
    Martin Satriano lors d'OL - Toulouse
    OL : Fonseca veut voir Satriano dans la surface 08/11/25
    Le logo de l'OL
    Un nouveau partenariat à venir pour l’OL en Afrique ? 08/11/25
    Luis Enrique, entraîneur du PSG
    OL - PSG : Luis Enrique apprécie "le football pratiqué" par les Lyonnais 08/11/25
    Clinton Mata face à Désiré Doué lors de PSG - OL
    Mata (OL) : "Ne pas oublier d'où on vient" 08/11/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca (OL) : "Naturellement, nous avons des joueurs plus fatigués" 08/11/25
    Pavel Sulc, buteur lors de Nice - OL
    OL - PSG : Sulc forfait, "des gros doutes" sur Tolisso 08/11/25
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL Académie : le programme du week-end 08/11/25
    Corentin Tolisso, milieu de l'OL
    Tolisso à l’entraînement avant OL - PSG 08/11/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : trois Lyonnaises nommées pour la joueuse de l’année FIFA 08/11/25
    Le joueur de l'OL Pavel Sulc avec la République tchèque
    OL : Pavel Sulc et Adam Karabec avec la Tchéquie 08/11/25
    Alejandro Gomes Rodriguez
    Mondial U17 : Gomes Rodriguez (OL) buteur et victorieux avec l’Angleterre 08/11/25
    Afonso Moreira lors d'OL - Strasbourg
    OL - Ligue 1 : Moreira nommé pour la pépite du mois d’octobre 08/11/25
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    Dominik Greif (OL) réserviste avec la Slovaquie 08/11/25
    Martin Satriano lors de Real Betis - OL
    OL : recherche solutions offensives rapidement ! 08/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut