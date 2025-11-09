OL - PSG : avant-match, horaire, diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant l'affiche de la douzième journée entre l'OL et le PSG.

Avant-match

C'est un choc sans joueurs majeurs, mais pas sans saveur. Ce dimanche soir, l'OL reçoit le PSG dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Cette affiche au Parc OL viendra clôturer un nouveau week-end de football et lancera la troisième trêve internationale. Seulement, cette opposition entre le leader parisien et des Lyonnais, sixièmes à quatre points, reste entachée par l'absence de plusieurs joueurs majeurs. Du côté de l'OL, Pavel Sulc s'est ajouté à la liste des blessés avec Malick Fofana et Ernest Nuamah. Hans Hateboer et Abner sont suspendus pour cette rencontre.

Côté parisien, la liste des absents fait froid dans le dos avec Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Nuno Mendes ou encore Achraf Hakimi sur le flanc. C'est donc un PSG décimé qui se présente à Décines mais aussi revanchard après sa défaite en Ligue des champions mardi. Si un brin d'optimisme avait pris possession des supporters lyonnais en milieu de semaine, les annonces de Fonseca sur Sulc et Tolisso ont jeté un froid. Pourtant, il faudra faire un résultat contre les champions d'Europe après trois matchs sans victoire toutes compétitions confondues.

À quelle heure se joue OL - PSG ?

Difficile de trouver une autre case que celle du dimanche soir pour un OL - PSG. Dans l'annonce de sa grille au début de la saison, l'affiche de cette 12e journée avait rapidement trouvé sa place dans celle des prime time dominicaux. À 20h45, Benoit Bastien donnera le coup d'envoi dans une ambiance qui s'annonce brulante à Décines, malgré l'absence de supporters parisiens.

Sur quelle chaîne voir OL - PSG ?

Match du dimanche soir équivaut ainsi à une retransmission sur la plateforme Ligue 1+. À cette occasion, Xavier Domergue et Benoît Cheyrou assureront les commentaires.