L’OL doit prendre "plus de risques" offensivement

Face au manque de réalisme de l'OL depuis deux matchs, Paulo Fonseca attend de ses joueurs qu’ils prennent plus d’initiatives. Un constat partagé par Clinton Mata.

Trois tirs cadrés. Face au Real Betis, l’OL n’a que très peu eu l’occasion de mettre en difficulté Alvaro Valles. Après le 0-0 à Brest dans des conditions particulières, les Lyonnais ont donc échangé une deuxième rencontre sans inscrire le moindre but. C’est la première fois de la saison que la formation rhodanienne s’enfonce dans cette série, et la question est de savoir comment en sortir. Ce dimanche contre le PSG, Paulo Fonseca devra faire sans Ernest Nuamah et Malick Fofana absents jusqu’à la nouvelle année, mais aussi sans Pavel Sulc.

En attendant d’en savoir plus sur le sort de Corentin Tolisso, les munitions offensives s’amenuisent de semaine en semaine pour Fonseca. "C'est la caractéristique des joueurs que nous avons maintenant. Naturellement, il manque des joueurs qui prennent des risques. Comme Malick, qui est un joueur qui prend des risques. Il est fort en un contre un et il peut prendre la profondeur. Aujourd’hui, les profils que nous avons ne répondent pas à ces caractéristiques."

"Il ne faut pas avoir peur de ne pas cadrer"

Doit-on encore s’attendre à voir l’OL dans une possession stérile ? Paulo Fonseca l’a regretté ce samedi, et aimerait que ses joueurs prennent un peu plus de risques au moment d’approcher de la zone de vérité. "Nous devons prendre plus de risques. Aujourd'hui, il est important aussi de tirer. Nous pouvons voir, par exemple, cette semaine, j'ai regardé beaucoup de matchs de PSG, combien de fois ils ont frappé ? Beaucoup contre une équipe qui défend, c'est une bonne solution. Nous avons de bons joueurs pour frapper, mais nous ne prenons pas de risques."

Ce constat, Clinton Mata le partage également, pour expliquer le néant offensif des deux derniers matchs. "Au niveau de l'ensemble, par rapport à notre possession de balle, ou même comment on attaque, on se procure toujours des occasions. Le seul petit manquement qu'il nous manque, c'est de terminer les occasions. Je pense qu’il faut oser frapper au but et essayer de tenter quelque chose. Je pense que c'est plus une question d'être libre de tenter. Même si le ballon sort ou qu'il n'est pas cadré, ce n'est pas grave. La prochaine, peut-être qu'il ira dedans." À force d’avoir la possession, mais de rien en faire, l’OL va frustrer et se frustrer par ailleurs. Alors autant lâcher les chevaux.