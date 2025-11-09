Actualités
Sans Sulc et Tolisso, quel onze pour l'OL contre le PSG ?

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Privé de Pavel Sulc et avec un Corentin Tolisso amoindri, Paulo Fonseca n'a pas pléthore de solutions. L'entraîneur de l'OL ne devrait pas réserver de grosses surprises pour ce choc contre le PSG.

    Ce sont deux tuiles dont il se serait bien passé ce dimanche soir. Déjà confronté à des problèmes de rotation depuis le début de la saison, Paulo Fonseca a perdu ses deux meilleurs éléments offensifs au pire des moments. Pour affronter le PSG au Parc OL, le Portugais devra composer sans Pavel Sulc, qui avait toutes les chances d'être titularisé à la pointe de l'attaque, mais aussi sans Corentin Tolisso. Le milieu de terrain est certes dans le groupe retenu pour ce choc, mais les propos de Fonseca samedi après la séance ne laissent que guère de place à une possibilité de voir le capitaine titulaire. Amoindri physiquement, Tolisso va prendre place sur le banc et tout sera fait pour qu'il y reste pendant 90 minutes.

    Ghezzal ou Karabec à droite ?

    Alors forcément, sans Sulc et Tolisso, le secteur offensif se retrouve encore plus dépourvu qu'il ne l'était déjà. Et cela laisse peu de place à des surprises du chef. Enfin peut-être, puisque L'Équipe avance que Rachid Ghezzal pourrait bien profiter de la méforme actuelle d'Adam Karabec pour s'offrir une première titularisation depuis son retour début septembre. Un choix osé, tant les entrées de l'Algérien n'ont pas vraiment été couronnées de succès depuis deux mois. Si le poste d'ailier droit reste une interrogation, il est bien le seul, car à côté de ça, Fonseca alignera son meilleur onze avec les solutions à sa disposition pour ce choc contre le PSG.

    La compo probable de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton - Karabec (ou Ghezzal), Merah, Moreira - Satriano

    1 commentaire
    1. RBV
      RBV - dim 9 Nov 25 à 10 h 33

      Tolisso en 9 ? Bizarrement je n’y crois pas…je pense plutôt Tolisso à la place de Tessman et Satriano avant centre. Moreira à gauche, Karabec à droite et Merah en 10.

      Signaler

    Laisser un commentaire

